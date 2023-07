Coldplay kommt 2024 nach München – Tickets ab morgen im Vorverkauf

Coldplay kommt im Rahmen der "Music of the Spheres World Tour" 2024 nach München und Düsseldorf. Tickets für die Konzerte gibt es schon bald.

Nach Metallica, Andreas Gabalier und Taylor Swift ist nun klar: Auch Coldplay wird im kommenden Jahr im Münchner Olympiastadion auftreten. Chris Martin und seine Band kommen 2024 im Rahmen ihrer "Music of the Spheres World Tour" in die bayerische Landeshauptstadt. Damit setzt die Band ihre im März 2022 begonnene Tour fort. Seit der Premiere sind bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden – so viele wie bei keiner anderen Tournee in den vergangenen beiden Jahren.

Coldplay-Tour 2024: Termine in München und Düsseldorf

Coldplay spielt im Sommer 2024 insgesamt vier Konzerte in Deutschland. Neben München wird es auch Shows in Düsseldorf geben. Das sind die Termine im Überblick:

20. Juli 2024: Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

21. Juli 2024: Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

15. August 2024: Olympiastadion München

17. August 2024: Olympiastadion München .

Coldplay 2024 in München und Düsseldorf: Tickets ab morgen im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte von Coldplay in Deutschland gibt es bereits in der kommenden Woche. Ähnlich wie bei Taylor Swift ist der Vorverkauf nicht ganz unkompliziert. Der Presale startet am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr. Wer an diesem Tag Tickets ergattern will, muss sich bereits vorab auf der Webseite von Coldplay registrieren. Die Registrierung ist kostenlos und schon jetzt möglich.

Ab Mittwoch gibt es dann auch die sogenannten MagentaMusik Prio Tickets. Der Vorverkauf der Telekom startet um 10 Uhr. Dafür muss man sich als Telekom-Privatkunde online registrieren. War der Log-in erfolgreich, kann man die gewünschte Preiskategorie und die gewünschte Anzahl Tickets auswählen. Anschließend muss man mit seiner E-Mail-Adresse und einem Passwort einen Account bei Ticketmaster anlegen. Darüber kann der Kauf der Coldplay-Tickets dann abgewickelt werden.

Am Donnerstag um 10 Uhr startet bei Ticketmaster dann der offizielle Vorverkauf. Ab Freitag um 10 Uhr gibt es dann auch in allen anderen Vorverkaufsstellen Tickets für die Konzerte in München und Düsseldorf.

Coldplay-Tour 2024: Alle Termine in Europa im Überblick

Wer in der kommenden Woche kein Glück beim Ticketkauf hat oder den Konzertbesuch mit einer Reise verbinden möchte, hat mehrere Städte in Europa zur Auswahl. Auch für diese Shows gibt ab Dienstag Tickets auf der Webseite von Coldplay – nach einer Vorabregistrierung. Das sind die Termine im Überblick:

