Chris Martin ist krank - Coldplay sagt acht Konzerte ab

Coldplay hat acht Konzerte in Brasilien abgesagt. Sänger Chris Martin ist an einer schweren Lungeninfektion erkrankt. Doch einen Tourabschluss soll es trotzdem geben.

Schlechte Nachrichten für die brasilianischen Coldplay-Fans: Sänger Chris Martin (45) ist krank und die Band muss acht Konzerte in den Metropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo absagen. "Aufgrund einer schweren Lungeninfektion ist Chris vom Arzt für die kommenden drei Wochen absolute Ruhe verordnet worden", hieß es in einer Mitteilung von Coldplay. Die Musiker seien aber optimistisch, dass Chris Martin nach der verordneten medizinischen Pause wieder gesund wird. Sie würden sich darauf freuen, die Tour so bald wie möglich fortzusetzen.

Coldplay sagt Konzerte ab: Tourabschluss in Argentinien

Die abgesagten Konzerte im Oktober in Brasilien sollen nicht komplett ausfallen. Es sollen Termine im kommenden Jahr gesucht werden. Die zehn geplanten Konzerte in Buenos Aires zwischen Ende Oktober und Anfang November als Abschluss der Welttournee zu dem Album "Music of the Spheres" sagte Coldplay zunächst nicht ab. Coldplay kündigte dazu Anfang September für den 28. und 29. Oktober einen weltweiten Livestream aus der argentinischen Hauptstadt an – und das nicht online, sondern direkt in den Kinos.

Coldplay könnte Rekord aufstellen

Können diese zehn Konzerte hintereinander im Stadion "El Monumental" des Fußballvereins River Plate in Argentiniens Hauptstadt stattfinden, würde Coldplay den Rekord von Roger Waters brechen, der dort mit "The Wall" im Jahr 2012 neunmal aufgetreten war. 550.000 Eintrittskarten wurden der argentinischen Zeitung La Nación zufolge bislang für die Konzerte in Buenos Aires verkauft.

Noch im September war Coldplay in Brasilien beim Festival "Rock in Rio" in Rio de Janeiro aufgetreten. Das Konzert der Band wurde von Besuchern beim brasilianischen Nachrichtenportal G1 zu einem der besten des Festivals gewählt.

