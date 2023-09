Comic

18:00 Uhr

Mutter unter Druck: Der Comic "Der Zeitraum" von Lisa Frühbeis

Plus Emanzipation als Kampf um die Verfügbarkeit von Zeit: Lisa Frühbeis taucht in ihrem Comic "Der Zeitraum" tief hinein in die Lebenswelt der Mütter von heute.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Diese Situation kennen viele Frauen: Der Kleine ruft nach der Mutter, weil er Hilfe braucht, die Große ist in der Pubertät und einfach nur bockig, und dabei soll man dann noch seiner Arbeit nachgehen, womöglich sogar kreativ sein. Die totale Überforderung. Nie trat in den letzten zwei Jahrzehnten - als man dachte, man sei eigentlich weiter gekommen mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - so offen wie während der Coronapandemie zutage, dass die Hauptlast der Familien- und Care-Arbeit immer noch vor allem bei den Frauen liegt. Ein Gefühl, das auch die in Augsburg lebende Illustratorin Lisa Frühbeis befiel und das seinen Ausdruck in ihrem Comic "Der Zeitraum" gefunden hat.

Lisa Frühbeis, 1987 in München geboren und seit ihrem Kommunikationsdesign-Studium in Augsburg lebend, bringt in die deutsche Comic-Szene eine dezidiert feministische Perspektive.

