Kein Lockdown, trotzdem leidet das Kulturleben

Plus Die Theater schaffen es, ihren Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Ingolstadts Intendant Weber versteht nicht, warum die Kultur schlechter gestellt ist als die Gastronomie.

Einen weiteren Lockdown sollte es in diesem Herbst und Winter politisch nicht geben, Kulturveranstaltungen sind nicht grundsätzlich verboten worden. Allerdings gelten schon seit längerem stärkere Einschränkungen: Die Säle dürfen in Bayern nur zu 25 Prozent belegt werden. Gleichzeitig kommt die 2G-Plus-Regel zum Einsatz. Die Kombination aus diesen beiden Corona-Maßnahmen hat nun doch dazu geführt, dass viele Veranstaltungen wieder abgesagt worden sind und abgesagt werden.