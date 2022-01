Corona-Lockerungen

Von Kultur-Schaffenden aus der Region gibt es nicht nur Lob für die neuen Regeln

Plus Die Platzkapazitäten in den Sälen werden auf 50 Prozent erhöht, auf Abstandsregeln soll künftig verzichtet werden. Aber löst das die Probleme der Kultur? Vier Antworten.

Von Richard Mayr

Es war nicht nur Unbehagen, sondern auch Unverständnis, warum die bayerische Staatsregierung bei Kulturveranstaltungen strengere Auflagen gemacht hat als in der Gastronomie. Zum einen durften Säle nur zu 25 Prozent belegt werden, zum anderen kam die 2G-Plus-Regelung zum Einsatz. Zu Kulturveranstaltungen dürfen nur die doppelt Geimpften, die auch einen negativen Corona-Test vorweisen können. In der Gastronomie hingegen verzichtete die bayerische Regierung darauf, die 2G-Plus-Regel einzuführen. Die Säle sollen nun wieder zu 50 Prozent belegt werden können. Wie kommt das in den einzelnen Bereichen der Kultur an?

