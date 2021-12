Corona-Pandemie

17:46 Uhr

Wie kleine Kinos und Theater in der Region unter den Corona-Auflagen leiden

Nur noch 25 Prozent der Saalkapazitäten dürfen in Kulturveranstaltungen genutzt werden, es gilt Maskenpflicht und 2G-Plus. Das ist für kleine Kinos und Theater nicht leicht.

Plus 2G-Plus und 25 Prozent der Auslastung – unter diesen Bedingungen decken Aufführungen nicht einmal die Unkosten von Kinos und Theatern. Vieles muss deshalb ausfallen.

Von Alexandra Hartmann

Im Theater und im Kino gilt 2G-Plus. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Obendrauf gilt eine maximale Auslastung von 25 Prozent. 12 Personen dürften unter diesen Umständen die Stücke des Augsburger Sensemble Theaters auf der Studiobühne ansehen. 24 Zuschauerinnen und Zuschauer dürften in den kleineren Saal der Filmburg in Sonthofen.

