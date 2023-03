Lizzo und Busta Rhymes beim Roskilde-Festival

Wer tritt dieses Jahr beim größten Festival Skandinaviens auf? Die Liste der internationalen Musikgrößen wird immer länger.

Die Grammy-Gewinnerin Lizzo ("About Damn Time") zählt zum diesjährigen Line-up des Musikfestivals im dänischen Roskilde. Neben der 34-jährigen US-Sängerin ist in diesem Sommer unter vielen anderen auch die amerikanische Rap-Ikone Busta Rhymes (50, "I Know What You Want") bei dem größten Festival Skandinaviens dabei - für ihn wird es der erste Auftritt in Dänemark seit rund 15 Jahren sein. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Bereits bekannt war, dass andere Musikgrößen wie Kendrick Lamar, Blur, Queens of the Stone Age und Lil Nas X in Roskilde auftreten werden. Das Roskilde-Festival findet in diesem Jahr vom 24. Juni bis 1. Juli statt. Die Stadt Roskilde liegt rund 30 Kilometer westlich von Kopenhagen.

(dpa)