Das bietet das Brechtfestival 2025 in Augsburg

Das Brechtfestival 2025 bittet zum Tanz: Unter der Überschrift „Die 48 Stunden von Augsburg“ steht ein Tanzmarathon im Mittelpunkt, der an ähnliche Wettbewerbe aus den 1930er Jahren erinnert. Was der Künstlerische Leiter Julian Warner für seine dritten und letzten Festivalausgabe vom 21. Februar bis 2. März plant, gab er nun bekannt. Als Festivalzentrale dient, wie schon im vergangenen Jahr, das ehemalige Möbelhaus Lederle im Stadtteil Oberhausen.

Eröffnung am 21. Februar mit Konzert und Wrestling-Show

Eröffnet wird das Brechtfestival 2025 am 21. Februar mit einem Konzert und einer Wrestling-Show. Das Minimal Music-Stück „In C“ von Terry Riley gilt als richtungsweisendes Beispiel dafür, wie sich demokratische Prozesse in Musik widerspiegeln. Es kann mit unterschiedlich vielen Musizierenden und mit beliebigen Instrumenten aufgeführt werden, klingt jedes Mal einzigartig und ist praktisch nicht wiederholbar, heißt es in einer Pressemitteilung zum Programm des Brechtfestivals. So auch die Version, die zur Festivaleröffnung erklingt. Ein rund fünfzigköpfiges Ensemble, bestehend aus jungen Musikerinnen und Musikern aus Augsburg und Schrobenhausen, Studierenden des Leopold Mozart College of Music sowie Augsburger Musikprofis, ist an dem Projekt beteiligt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Brechtfestivals mit dem Staatstheater Augsburg und Mehr Musik!

Auf den „durchschlagenden“ Erfolg von „Kampf um Augsburg“ beim Brechtfestival 2023 folgt nun die Fortsetzung des vom epischen Theater inspirierten Wrestling-Formats: Beim „Kampf um die Stadt“ von Veronika Maurer und Julian Warner wird in Brechts Kraftklub aus Kulturkampf wieder Klassenkampf. Wie geht es aus, wenn sich die Kleinen Leute aus den Fängen der Mächtigen befreien? Darum geht es unter anderem in dieser Show. Im anschluss gibt es eine After-Show-Party mit DJ Gerald Donald.

Der Tanzmarathon „Die 48 Stunden von Augsburg“

Das Herzstück des Brechtfestivals ist der Tanzmarathon „Die 48 Stunden von Augsburg“. Er vereint Musik, Show und das Austesten körperlicher Grenzen mit Migrationsgeschichte und der ansteckenden Euphorie des Tanzens, heißt es in der Presseerklärung der Stadt. Zwei Wettbewerbsformate sorgen für Spaß, Spannung und reichlich Drama. Sie werden auf der Langstrecke und auf acht Kurzstrecken mit Augsburger Volkstänzen ausgetragen, die aus allen Ecken der Welt hierher gefunden haben. Für diese acht Tänze stehen auf der Festivalwebseite Lernvideos bereit, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege Bayern und mit Unterstützung der Volksmusikberatung des Bezirks Schwaben entstanden sind. Um bei der Langstrecke mitzumachen, muss man sich bis 20.12. online registrieren und sollte sich gut vorbereiten. Wer 48 Stunden auf der Tanzfläche besteht und dabei die beste Figur abgibt, gewinnt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Alle anderen können jederzeit und quasi rund um die Uhr zu einzelnen Sessions, Lektionen, Shows und Specials einchecken, bei den Kurzstrecken Preise einheimsen oder einfach zuschauen, mitfiebern, mittanzen – sei es beim Opernball, beim Techno-Rave oder bei der Kinderdisko. Beim Tanzmarathon gibt es Live-Musik, wechselnde DJs, Tanzlektionen und Ehrenpreise aus den beteiligten Communities. Auf und am Parkett außerdem dabei sind Sänger und Performer Damian Rebgetz, die Band Hochzeitskapelle, Tanzmeisterin Katharina Mayer, das Berliner Anarcho-Figurentheater Das Helmi, viele Augsburger Vereine, Sport- und Tanzexpertinnen und Experten sowie eine Reinkarnation von Bertolt Brecht im Handtaschenformat.

Musiktheater, Schauspiel und Uraufführung mit dem Staatstheater Augsburg

Das Staatstheater Augsburg bringt Brecht‘sche Praxis auf seine Bühnen im Ofenhaus und im Martini-Park. Neben Aufführungen von „Mutter Courage und ihre Kinder“ und „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ feiert das Auftragswerk „Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht“ – ein Lehrstück für das 21. Jahrhundert rund um KI und Bert Brecht von Dietmar Dath – beim Festival als Uraufführung am 22. Februar unter der Regie von Intendant André Bücker Premiere . Unterstützt von Plan A und in Kooperation mit Aka:Nyx e.V. sowie dem Brechtfestival entsteht das Stück „Importbräute - Mein Schleier, das Henna und ihre Tränen“ von Merve Kayikci und Dorothea Schroeder, das am 23. Februar als Stationentheater zur Uraufführung kommt. Die Stückentwicklung erzählt Geschichten von Frauen, die aus einem fremden Land nach Deutschland kamen.

Zur Brechtnacht kommt die Band „Die Sterne“

Das Line-up der Brechtnacht am 22. Februar in der Festivalzentrale kombiniert Neuentdeckungen mit Klassikern und lokale Musikszene mit internationalen Stars. Die Band „Die Sterne“ um Frontmann Frank Spilker verpackt ihre gesellschaftskritischen Texte seit den frühen 1990ern in funky Indie-Rock und elektronische Sounds. Beim Brechtfestival teilen sich die Hamburger die Konzertarena mit „Blue Bendy“ – ein Geheimtipp der aufblühenden Indie- und Postpunk-Szene. Das sechsköpfige Kollektiv um Sänger Arthur Nolan entfaltet eine Klangpalette, die von weitreichenden Pop-Arrangements bis zu überraschenden, unkonventionellen Wendungen reicht.

Mats Gustafssons „Fire! Orchestra“ kollaboriert für die Brechtnacht mit erfahrenen Musikschaffenden sowie Newcomern aus Augsburg und Umgebung. Aus den Riffs und Melodien des „Orchestra“ erschaffen sie gemeinsam Arrangements zwischen Avantgarde Jazz und Prog Rock. Die Augsburger Sängerin Josy spielt in ihren experimentellen Songs mit R&B, Industrial und Electronica. Die britische Musikerin, Sängerin und Produzentin Annika Henderson schafft sphärische Klangwelten zwischen hypnotischen Melodien und experimentellen Klängen.

Das Theater Istanbul kommt mit „Josef K.“

Mit der Deutschlandpremiere von „Josef K.“ präsentiert das Brechtfestival nach 2024 zum zweiten Mal eine starke künstlerische Handschrift aus der Türkei. Tom Basdens düster-humorvolle Bühnenadaption des Kafka-Romans „Der Prozess“ katapultiert dessen Protagonisten Josef K. ins 21. Jahrhundert. Sein Endgegner dort ist ein gesichtsloses Rechtssystem, dessen Unberechenbarkeit den persönlichen Kampf um die Freiheit zu einem absurden Unterfangen werden lässt.

„Die Große Methode“ will Veränderbarkeit aufzeigen

Titel und Arbeitshypothese des Brechtfestivals 2025 ist „Die Große Methode“. Der Schlüsselbegriff aus Brechts theoretischen Schriften begleitet Warners Arbeit seit 2023. Er stehe, so der Festivalleiter, für eine Herangehensweise, die über die rein ästhetische Betrachtung hinausgeht, um gesellschaftliche Strukturen und deren Veränderbarkeit aufzuzeigen. Beim Brechtfestival 2025 spinnen Düzgün Polat und Hüseyn Yildiz mit ihrer literarischen Collage „Brecht-Hikmet“ einen fiktiven Dialog zwischen Bertolt Brecht und dem türkischen Dichter Nâzım Hikmet. Schülerinnen und Schüler aus Augsburg und Ljubliana setzen sich in einer Ausstellung mit den Rechten von Kindern auseinander, die Autorinnen Emma Braslavsky aus Berlin und Regina Kanyu-Wang aus China tauschen Science-Fiction Utopien aus.

Eine wissenschaftliche Tagung durchleuchtet ferner die Handlungsoption „Brecht ohne Garantien“. Beim „Volksentscheid der Lebewesen“ diskutiert Club Real mit dem Publikum die Mitbestimmungsrechte der Lebewesen in den welterbegeschützten Kanälen Augsburgs. Der Podcast „Liebe Tante Helli“, eine Initiative des Brechtkreises und des Jüdischen Museums Augsburg, beleuchtet die Beziehung zwischen Helene Weigels jüdischer Familie und ihrem Augsburger Stiefsohn Frank Banholzer.

Das Programm im Einzelnen, Informationen zu Tickets und zum Tanzmarathon finden sich unter brechtfestival.de