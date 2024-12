Das Drama um ein Physik-Genie war der Streaming-Hit des Jahres

Der „Barbenheimer“-Sommer 2023 bleibt unvergessen. Das Internetphänomen feierte die pinke Puppe, während ein Kinosaal weiterder Physiker J. Robert Oppenheimer mit seinem Team an der Entwicklung der Atombombe arbeitete. Zwei Filme, in Handlung und Ton so unterschiedlich, flimmerten sich in die Herzen der Fans. „Barbie“ hatte damals an der Kinokasse knapp die Nase vorn, „Oppenheimer“ gewann deutlich bei den Oscars – auf dem heimischen Sofa entschied sich das Publikum 2024 dann ebenfalls für das historische Drama „Oppenheimer“ - Platz 1 für den Film. Barbie landete „nur“ auf Platz neun der deutschen Streaming-Top-Ten. Das belegen die Streaming-Charts von JustWatch. Das Unternehmen erfasst monatlich die Nutzeraktivität von über 40 Millionen Film- und Serienfans.

Drama und Action waren das, was Filmbegeisterte vor die Fernseher zogen. Der zweite Teil von „Dune“ erklimmt den zweiten Platz – kurz vor „Dune Teil eins“. Womöglich, um sich vor dem Kinostart im Februar oder dem Streamingabend zu Hause nochmals an die Handlung zu erinnern? Oscar-Glanz prägte die Plätze vier und fünf. Im Rennen um die beste Hauptdarstellerin standen Emma Stone für „Poor Things“, in dem sie als eine Art weiblicher Frankenstein wiederbelebt wird, und Sandra Hüller für „Anatomie eines Falles“. Sie spielt eine deutsche Autorin, die in die Ermittlungen zur Todesursache ihres französischen Ehemanns verwickelt wird. Am Ende gewann Poor Things nicht nur im Streaming Battle, auch der Oscar ging an Emma Stone.

Icon Vergrößern Emma Stone als Bella Baxter in einer Szene des Films "Poor Things". Der Film landete auf Platz 4 der deutschen Streaming-Charts des Jahres 2024. Foto: Atsushi Nishijima/Walt Disney Germany/dpa Icon Schließen Schließen Emma Stone als Bella Baxter in einer Szene des Films "Poor Things". Der Film landete auf Platz 4 der deutschen Streaming-Charts des Jahres 2024. Foto: Atsushi Nishijima/Walt Disney Germany/dpa

Treue Anhänger beliebter Filmreihen kamen voll auf ihre Kosten. Mit „Godzilla Minus One“ (Platz 6) und „Deadpool & Wolverine“ (Platz 7) lieferten zwei Blockbuster jede Menge Spannung und Adrenalin. Beide Filme sind nicht nur perfekte Kandidaten für ein Surround-Sound-Erlebnis im Heimkino, sondern auch Highlights in ihren jeweiligen Franchise-Universen.

Auf den Streaming-Charts landet „Barbie“ auf Platz 9

Der Film „The Creator“ greift mit dem Thema KI ein hochaktuelles Thema auf und trifft damit den Nerv der Zeit. Das Ergebnis: Platz 8 in den Charts, noch vor „Barbie“. In dem Sci-Fi-Thriller spielt John David Washington einen Spezialagenten, der sich nach einer nuklearen Explosion in Los Angeles mitten in einem Krieg gegen die künstliche Intelligenz wiederfindet. Die Film-Charts schließt ein absoluter Klassiker ab: „Harry Potter und der Stein der Weisen“ schafft es auf Platz 10 – und das 23 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung. Die Filmreihe hat ihre Magie wohl immer noch nicht verloren.

Icon Vergrößern Die beliebteste Streaming-Serie 2024 bietet bereits jede Menge Stoff. „The Rookie“ geht in die siebte Staffel. Foto: Augsburger Allgemeine Icon Schließen Schließen Die beliebteste Streaming-Serie 2024 bietet bereits jede Menge Stoff. „The Rookie“ geht in die siebte Staffel. Foto: Augsburger Allgemeine

Serienfans kennen das Problem: Es gibt so viele Staffeln, dass man oft kaum hinterherkommt. Genau das könnte ein Grund sein, warum es „The Rookie“ an die Spitze der Streaming-Charts geschafft hat. Die Serie erzählt die Geschichte von John Nolan, der nach einem einschneidenden Erlebnis beschließt, Polizist zu werden – als ältester Rekrut beim Los Angeles Police Department. Mit fünf bereits verfügbaren Staffeln, der sechsten, die 2024 ausgestrahlt wurde, und einer siebten, die für 2025 angekündigt ist, bietet „The Rookie“ jede Menge Stoff für ein ausgiebiges Binge-Watching.

Ebenfalls beliebt - die Dramaserie „Yellowstone“ mit Kevin Costner

Die Dramaserie „Yellowstone“ entführt die Zuschauer wiederum in die raue Wildnis des amerikanischen Westens. Im Mittelpunkt steht die mächtige Dutton-Familie, die ihre riesige Ranch in Montana mit allen Mitteln gegen zahlreiche Bedrohungen verteidigt. Mit dieser eindringlichen Geschichte und der Rückkehr von Western-Star Kevin Costner in der Rolle des Familienoberhaupts John Dutton fand die Serie großen Erfolg.

2024 schien außerdem die Faszination für politische Intrigen ungebrochen – ob in der Realität oder auf dem Bildschirm. „House of the Dragon“ (Platz 4), die Vorgeschichte zur gefeierten Fantasy-Serie „Game of Thrones“, erzählt von dem brutalen Machtkampf der Targaryen-Dynastie. Oder „Shōgun“ (Platz 5), wo der englische Seefahrer John Blackthorne sich nach einem Schiffbruch im Japan des 17. Jahrhunderts inmitten von rivalisierenden Samurai und den Intrigen des Shōgun wiederfindet. Und dann ist da noch „The Boys“ (Platz 6), eine Serie, die mit scharfem satirischen Blick zeigt, dass auch Superhelden alles andere als unfehlbar sind.

Auch das Science-Fiction Genre findet Zuspruch. Auf Platz 7 findet sich „3 Body Problem“, die Verfilmung der Trisolaris-Trilogie von Cixin Liu. Etwas humorvoller geht es bei „Resident Alien“ auf Platz 9 zu. Hier strandet ein Außerirdischer nach einer Bruchlandung auf der Erde und nimmt die Identität eines Kleinstadt-Arztes an. Dazwischen landete die Serie „True Detective“. Abschließend konnte auch „The Penguin“ überzeugen, eine Serie, die als Spin-off an den Erfolg von „The Batman“ aus dem Jahr 2022 anknüpft. Im Mittelpunkt steht die düstere Welt von Verrat, Chaos und Korruption, die Gotham City prägt – diesmal erzählt aus der Perspektive des skrupellosen Oswald Cobblepot alias The Penguin.