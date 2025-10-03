Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kultur
Icon Pfeil nach unten

Das Theater Ulm bringt mit Dea Lohers „Das letzte Feuer“ einen harten Stoff auf die Bühne.

Premiere

Das Theater Ulm präsentiert einen herben, harten Stoff

Das Ensemble spielt in Gummistiefeln, die Inszenierung von Dea Lohers "Das letzte Feuer" spielt auch auf den Brand im Theaterfundus an.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Es regnet viel am Theater Ulm, wenn Dea Lohers "Das letzte Feuer" im Großen Haus auf die Bühne kommt.
    Es regnet viel am Theater Ulm, wenn Dea Lohers "Das letzte Feuer" im Großen Haus auf die Bühne kommt. Foto: Marc Lontzek, Theater Ulm

    War es makabrer Zufall, oder war es Schicksal, dass ausgerechnet Dea Lohers 2008 uraufgeführte Tragödie „Das letzte Feuer“ das letzte Stück war, das das Theater Ulm in der im Juni wohl durch Brandstiftung zerstörten Paketposthalle geprobt wurde? Der Verlust des in der Halle gelagerten Fundus im Feuer wirkt sich auf Marlene Anna Schäfers Inszenierung im Großen Haus des Theaters Ulm aus – das Ensemble spielt in Gummistiefeln auf einer unter Wasser gesetzten Bühne.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden