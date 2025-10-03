Das Theater Ulm präsentiert einen herben, harten Stoff

War es makabrer Zufall, oder war es Schicksal, dass ausgerechnet Dea Lohers 2008 uraufgeführte Tragödie „Das letzte Feuer“ das letzte Stück war, das das Theater Ulm in der im Juni wohl durch Brandstiftung zerstörten Paketposthalle geprobt wurde? Der Verlust des in der Halle gelagerten Fundus im Feuer wirkt sich auf Marlene Anna Schäfers Inszenierung im Großen Haus des Theaters Ulm aus – das Ensemble spielt in Gummistiefeln auf einer unter Wasser gesetzten Bühne.

