Ein Blick ins Herz der Finsternis: So verstörend ist „Das Verschwinden des Josef Mengele"

Rattenlinien – so nannte man die Fluchtrouten, auf denen sich führende Nationalsozialisten und SS-Angehörige nach 1945 über Italien und Spanien nach Südamerika absetzten, um ihrer Bestrafung zu entgehen. Besonders Argentinien, wo Juan Perón – ein Sympathisant faschistischer Bewegungen – 1946 die Wahl gewonnen hatte, wurde zum Mekka der deutschen Kriegsverbrecher. Dazu gehörte Josef Mengele. Der Lagerarzt von Auschwitz, der an der berüchtigten „Rampe“ Selektionen durchführte, zehntausende Menschen direkt in die Gaskammern schickte und an Häftlingen menschenverachtende medizinische Experimente zur Untermauerung der Rassenideologie durchführte. Mengele wurde nie gefasst.

Die Kamera kommt der Figur Josef Mengele unangenehm nah

Um seinen Verbleib rankten sich zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien, bis 1985 auf dem Friedhof im brasilianischen Embrú Mengeles Gebeine entdeckt wurden, was 1992 durch eine DNA Analyse eindeutig bestätigt werden konnte. Zur Entmythologisierung Mengeles trägt sicherlich auch Kirill Serebrennikovs neuer Film „Das Verschwinden des Josef Mengele“ bei, der sich mit dem Leben des „Todesengels von Auschwitz“ im südamerikanischen Exil beschäftigt.

Die Filmhandlung setzt 1956 in Buenos Aires ein, wo Josef Mengele (August Diehl) nach der Entmachtung Juan Peròns hektisch seine Koffer packt, mit hochgeschlagenem Mantel, Sonnenbrille und tief ins Gesicht gezogenem Hut hinaus tritt, mehrfach die Straßenseite wechselt, um schließlich in ein Taxi Richtung Flughafen zu steigen. Die geschulterte Handkamera folgt ihm auf Schritt und Tritt und diese aufdringliche, unangenehme Nähe zum Kriegsverbrecher wird der Film immer wieder herstellen. Der in Berlin lebende russische Filmemacher und Putin-Gegner Kirill Serebrennikov versucht Mengele mit seinem Film habhaft zu werden, der sich im Exil wie ein aufgescheuchtes Tier bewegt und (zurecht) einen zunehmenden Verfolgungswahn entwickelt.

Kirill Serebrennikov zeigt Mengeles Leben in Südamerika

Lange Jahre konnte er sich mit seinen nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen in Argentinien sicher fühlen. Aber auch die Hochzeit mit seiner zweiten Frau 1958 in Uruguay kann im trauten Kameradenkreis stattfinden, wo man sich als Kriegshelden feiert und auf die Wiederauferstehung des Dritten Reichs anstößt. Auf die Hochzeitstorte wird noch schnell eine Hakenkreuzfahne drapiert. Im Jahr 1956 reist Mengele sogar für ein paar Tage unbehelligt zurück ins bayrische Günzburg, um seine Familie zu treffen. Der Bruder drängt ihn zurückzukommen. In der Bundesrepublik interessiere sich niemand für seine Taten. Schließlich seien NS-Größen wie Hans Globke heute wieder in politischen Amt und Würden.

Erst im Jahr 1959 wird ein Haftbefehl gegen Mengele ausgestellt und der internationale Fahndungsdruck erhöht. Aber Mengele kann sich auf sein Netzwerk vor Ort und die Unterstützung seiner Familie verlassen. Als sein Sohn Rolf (Maximilian Meyer-Bretschneider) aus erster Ehe, der ohne den Vater aufgewachsen ist, ihn 1977 besucht, lebt Mengele in einem Bungalow in der Nähe von São Paulo. Rolf versucht dem unbekannten Vater unvoreingenommen zu begegnen, beißt sich aber an dessen rassistischen Hasstiraden die Zähne aus. Schließlich versucht er, ihn zur Rede zu stellen.

August Diehl spielt Josef Mengele als vergiftete Seele

Während Mengele den Anschuldigungen seines Sohnes wütend ausweicht, wechselt der Film vom düsteren Schwarzweiß ins kolorierte Format eines Amateurfilms. In idyllischen Farben sieht man den jungen Mengele mit seiner Freundin beim Baden am See. Mit dem gleichen freudvollen Gesichtsausdruck steht er an der Rampe, wo er mit einem Geigenbogen in der Hand beschwingt die Ankommenden in die Gaskammer aussortiert. Auch bei seiner Arbeit in der Krankenbaracke schaut er gut gelaunt in die Kamera, während ein Mann mit deformiertem Rücken vermessen und im Hof mit einem beiläufigen Kopfschuss erschossen wird, um die Leiche wenig später wie einen Tierkadaver auf dem Seziertisch auszuweiden.

Auch wenn der Film diese bestialischen Taten aus der Distanz eines fingierten Amateurvideos zeigt, dreht sich einem beim Anblick der Bilder der Magen um. Der stets couragierte August Diehl spielt Mengele in einer verstörenden Performance als zutiefst vergiftete Seele, die kein Empfinden von Reue entwickelt und bis zum Tod an seinem rassistischen Weltbild festhält. Mit einer klaren, kühlen, analytischen Haltung blickt „Das Verschwinden des Josef Mengele“ tief hinein ins Herz der Finsternis, ohne die Figur zu psychologisieren. Der Film zeigt, wie eng nationalsozialistisches Gedankengut, Rassismus und Paranoia in Mengeles Kopf miteinander verbunden waren – eine unselige Allianz, die sich auch heute im wieder erstarkenden Rechtsradikalismus beobachten lässt.