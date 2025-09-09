Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kultur
Icon Pfeil nach unten

Das Wahrzeichen von Venedig ist der geflügelte Löwe am Markusplatz: Stammt er aus China?

Geschichte

Venedigs berühmter Löwe stammt vermutlich aus China

Der geflüglete Löwe ist uralt. Nun gibt es eine Theorie, woher er stammen könnte. Einer neuen Studie zufolge hatten die Vorfahren Marco Polos ihre Finger im Spiel.
Von Julius Müller-Meiningen
    • |
    • |
    • |
    Berühmt und bekannt: Der geflügelte Löwe auf dem Markusplatz könnte einmal anders ausgesehen, wie eine wissenschaftliche Studie nahelegt. Die Spuren führen nach China.
    Berühmt und bekannt: Der geflügelte Löwe auf dem Markusplatz könnte einmal anders ausgesehen, wie eine wissenschaftliche Studie nahelegt. Die Spuren führen nach China. Foto: Scaliger, stock.adobe.com

    Seit Jahrhunderten wacht ein geflügelter Löwe über Venedig. In der Lagunenstadt befinden sich seit dem Jahr 828 n. Chr. die Reliquien des Heiligen Markus, des Schutzpatrons der Stadt. Das Symbol des Heiligen ist der Löwe. Die Republik Venedig (8. Jahrhundert bis 1797) wandelte die Löwen-Ikone in ein Staatsemblem um, das noch heute omnipräsent ist. Das bekannteste Beispiel ist der geflügelte Markuslöwe, der auf einer der beiden roten Granitsäulen auf dem zentralen Markusplatz steht, aber auch der Hauptpreis „Goldener Löwe“ des örtlichen Filmfestivals. Forscher haben nun herausgefunden, dass die Löwen-Figur auf dem Markusplatz ursprünglich aus China stammt. Vorfahren Marco Polos könnten sie nach Italien gebracht haben. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden