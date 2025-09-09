Venedigs berühmter Löwe stammt vermutlich aus China

Seit Jahrhunderten wacht ein geflügelter Löwe über Venedig. In der Lagunenstadt befinden sich seit dem Jahr 828 n. Chr. die Reliquien des Heiligen Markus, des Schutzpatrons der Stadt. Das Symbol des Heiligen ist der Löwe. Die Republik Venedig (8. Jahrhundert bis 1797) wandelte die Löwen-Ikone in ein Staatsemblem um, das noch heute omnipräsent ist. Das bekannteste Beispiel ist der geflügelte Markuslöwe, der auf einer der beiden roten Granitsäulen auf dem zentralen Markusplatz steht, aber auch der Hauptpreis „Goldener Löwe“ des örtlichen Filmfestivals. Forscher haben nun herausgefunden, dass die Löwen-Figur auf dem Markusplatz ursprünglich aus China stammt. Vorfahren Marco Polos könnten sie nach Italien gebracht haben.
Geschichte
