Dating-Shows

vor 31 Min.

Bei MILF Manor wird der ödipale Traum Wirklichkeit

Plus In einer neuen amerikanischen Sendung daten 50-jährige Frauen rund 30 Jahre jüngere Männer - unter den Augen ihrer Söhne. Wird es mit jeder Dating-Show wilder?

Von Laura Mielke

Reality TV und Dating-Shows sind ein beliebtes Mittel, um dem Alltag zu entkommen. Seichte Unterhaltung ohne tieferen Sinn, der Zuschauerinnen und Zuschauern das Gefühl gibt, dass es um sie selbst nicht ganz so schlecht bestellt ist. Spätestens seit Bachelor und Bachelorette jedes Jahr mit neuen Staffeln unterhalten, kommen immer abgedrehtere Formate auf den Markt. In den USA ist jetzt ein neuer Tiefpunkt erreicht.

Da dachte man, schlimmer als "Naked Attraction" oder "Adam und Eva" kann es nicht mehr werden. In den Shows lernen sich Teilnehmende gänzlich unbekleidet kennen, um dann – natürlich aufgrund der Persönlichkeit – zu entscheiden, wen sie daten. Zuschauerinnen und Zuschauer können dem Spektakel, den Balztänzen und nacktem Yoga am Strand vom Sofa aus zuschauen und sich darüber lustig machen, wie man nur bei so einer Show mitmachen kann. Die Quoten zeigen: Jede noch so hirnverbrannte Idee für eine Reality-Show zieht neues Publikum an.

