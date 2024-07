Ein Superhelden-Typ für Hollywood

Was braucht ein Film-Superheld für seine Heldentaten? Bizeps, Umhang und magische Kräfte? Nicht unbedingt. Ryan Reynolds Superkraft liegt offenbar in seiner Ruhe und Geduld. Der Schauspieler erinnert sich an seine frühe Karriere: „Ich war ein halb bekannter Schauspieler“, ein talentierter Komödiant und Romanzenheld aus der zweiten Reihe, „Sexiest man alive“ des Jahres 2010. Aber dann fand er im Actionfilm die Erfolgs-Rolle seines Lebens: Deadpool, der Comic-Held. „Diese Figur hat mein ganzes Leben verändert“, sagt der heute 47-Jährige der New York Times. Und diese Rolle spielt er jetzt wieder, im neuen Marvel-Kinofilm „Deadpool & Wolverine“.

Ryan Reynolds stammt aus Kanada. Sein Vater war ein „Mountie“, ein Beamter der berittenen Polizei, und seine Mutter Verkäuferin. Doch der Sohn spielte schon mit 13 Jahren Theater, ein Kumpel überredete ihn noch als Teenie, alle Koffer zu packen. Abflug nach Los Angeles. Dreizehn Jahre dauerte es, bis seine Karriere dort in die höchsten Höhen aufstieg, mit dem Blockbuster „Deadpool“ von 2016. Seine Rolle? Eine Ninja-Gestalt in schwarz-rotem Ganzkörperanzug. Doch unter der Helden-Maske versteckt sich ein Körper, der von Krebsnarben gezeichnet ist, und unter der Haut eine komplizierte Persönlichkeit. Reynolds sagt über den neuen Film: „Wir haben uns abseits des Spektakels voll auf die Charaktere fokussiert. Ich war konzentriert dabei, bis ins kleinste Detail.“

Superhelden sind auch nur Familienmenschen

Aber jeder Held braucht auch Sidekicks und Verbündete, jeder Batman einen Robin. In Reynolds echtem Leben spielt diese Rolle sein Kumpel Rob McElhenney. Mit ihm hat er 2020, aus reiner Laune, einen ganzen Fußball-Verein gekauft. AFC Wrexham, vierte Liga in Wales. Wie Reynolds diesen Verein in Form bringt, darüber hat Netflix eine eigene Doku gedreht. Zu Reynolds besten Freunden zählt außerdem Megastar Taylor Swift - sie hat in einen Songtext schon die Vornamen von Reynolds Kindern hineingedichtet. Mutter dieser vier Kinder ist Reynolds wohl engste Verbündete, seine Frau Blake Lively - selbst Hollywood-Star.

Superhelden sind eben auch nur Familienmenschen: „Mein neunjähriger Sohn hat den Deadpool-Film mit mir und meiner Mutter gesehen, die jetzt Ende 70 ist. Und das war für mich der schönste Moment“, sagt Reynolds. „Beide haben sich schief gelacht, sie haben exakt die Gefühle empfunden, die ich mir so sehr von diesem Film erhoffe.“