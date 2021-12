Wie gefährlich denken Philosophen in der Pandemie?

Plus Die Philosophie scheint häufig selbst im Feuer zu stehen - mit Richard David Precht, aber auch Julian Nida-Rümelin. Das erzählt Wesentliches über Corona-Debatten.

„Skandalös!“ Nichts weniger als das fand ein Medizinprofessor die Aussagen Julian Nida-Rümelins kürzlich im Interview mit unserer Redaktion. Und machte seinem Ärger gegenüber dem Philosophen Luft. Es wird persönlich: „Sie mögen als Philosoph nicht allzu viel von Medizin und Virologie verstehen …“ Und moralisch: Gerade ein Mitglied „des sogenannten ‚Ethikrates‘“ solle seine Meinung gründlich prüfen, bevor er sie in die Öffentlichkeit entlasse, weil diese „ja nun leider eine erhebliche Außenwirkung entfaltet“. Nida-Rümelins Einschätzungen jedenfalls seien als „grob fahrlässig“ einzuordnen. Denn eine allgemeine Impfpflicht sei „in der gegenwärtigen Lage alternativlos“. Und eben: „Heute zu verbreiten, eine Impfpflicht unter 50 sei nicht erforderlich, halte ich für skandalös!“ Gemeingefährliches Denken also?