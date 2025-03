Denis Scheck checkt die Sachbücher und findet Psychopathen zwischen zwei Buchdeckeln

Icon Vergrößern Leonie Schöler: Beklaute Frauen Icon Schließen Schließen Leonie Schöler: Beklaute Frauen

10 Leonie Schöler: Beklaute Frauen

Schölers Thema sind die Tricks, mit denen Männer Frauen um ihren Ruhm und den Ertrag ihrer Arbeit in Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Politik und Krieg gebracht haben. Ein Buch, das ob der himmelschreienden Ungerechtigkeit in dieser Welt extrem wütend macht - und das ist gut so. (Penguin, 416 S., 22 Euro)

Icon Vergrößern Yuval Noah Harari: Nexus Icon Schließen Schließen Yuval Noah Harari: Nexus

9 Yuval Noah Harari: Nexus

In seinem neuen Buch erzählt der israelische Historiker davon, wie industrielle Revolution und Imperialismus einst Hand in Hand gingen und dass es heute die KI ist, die viele Länder in ausgebeutete „Datenkolonien“ zu verwandeln droht. Unter den modernen Welterklärern besticht Harari durch seine pfiffige Intelligenz, etwa wenn er schreibt: „Eine der wichtigsten Lehren der Geschichte ist, dass viele der Dinge, die wir für naturgegeben und ewig halten, in Wirklichkeit von Menschen gemacht und veränderbar sind.“ (Deutsch von Jürgen Neubauer und Andreas Wirthensohn, Penguin, 656 S., 28 Euro)

Icon Vergrößern Fabian Kowalik: Die Ernährungslügen Icon Schließen Schließen Fabian Kowalik: Die Ernährungslügen

8 Fabian Kowalik: Die Ernährungslügen

Woran erkennt man Psychopathen zwischen zwei Buchdeckeln? An Sätzen wie: „John D. Rockefeller hat … 1910 unser medizinisches System so strukturiert, dass nur noch Symptome behandelt werden, und zwar mit den Petrochemikalien, die seine Industrien herstellen.“ Inzwischen haben die Verschwörungstheoretiker mit diesem vollkommen durchgeknallten Machwerk nun also auch den Diätbuchmarkt erobert. Welches Ziel nehmen sie sich wohl als nächstes vor? Landkarten, Schnittbögen, Messtischblätter? (Eulogia, 258 S., 24,90 Euro)

Icon Vergrößern Luisa Neubauer: Was wäre, wenn wir mutig sind? Icon Schließen Schließen Luisa Neubauer: Was wäre, wenn wir mutig sind?

7 Luisa Neubauer: Was wäre, wenn wir mutig sind?

Neubauer beginnt ihr in der Sprache eines evangelischen Kirchentags verfasstes Pamphlet mit der Beschreibung ihrer Großmutter, die sich seit 50 Jahren als Klimaaktivistin engagiert. Allerdings erwähnt sie dabei nur en passant, dass die Dame vier Kinder in die Welt gesetzt hat und verschweigt, dass leider auch solch ein Fortpflanzungsverhalten zum Klimawandel beiträgt. So muss sie sich Jesus‘ Frage aus der Bergpredigt gefallen lassen: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“ (Rowohlt Taschenbuch, 144 S., 13 Euro)

Icon Vergrößern Angela Merkel, Beate Baumann: Freiheit Icon Schließen Schließen Angela Merkel, Beate Baumann: Freiheit

6 Angela Merkel, Beate Baumann: Freiheit

Spannender als die Schicksalsjahre der Kanzlerin fand ich in diesen zusammen mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin verfassten Memoiren Merkels Schilderungen vom Aufwachsen in der DDR und ihrem politischen Engagement vor und nach 89: „Die DDR war, so sah ich es, nicht reformierbar, es musste von Grund auf neu begonnen werden. Der Glaube an einen dritten Weg war eine Illusion.“ Alternativlos eben. (Kiepenheuer & Witsch, 736 S., 42 Euro)

Icon Vergrößern Anne Applebaum: Die Achse der Autokraten Icon Schließen Schließen Anne Applebaum: Die Achse der Autokraten

5 Anne Applebaum: Die Achse der Autokraten

Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels argumentiert in ihrer lesenswerten Studie über die mörderischen Netzwerke diktatorischer Herrscher unserer Gegenwart ganz ähnlich wie Yuval Noah Harari und warnt: „Bei der gesetzlichen Regulierung der sozialen Medien sind wir bereits gescheitert, mit fatalen Folgen für die Politik in aller Welt. Wenn es uns nicht gelingt, der Künstlichen Intelligenz gesetzliche Zügel anzulegen, bevor sie die politische Debatte verzerrt, könnte dies in Zukunft katastrophale Konsequenzen haben.“ (Deutsch von Jürgen Neubauer, Siedler, 208 S., 26 Euro)

Icon Vergrößern Dirk Rossmann und Josef Settele: Keine Zeit für Pessimismus Icon Schließen Schließen Dirk Rossmann und Josef Settele: Keine Zeit für Pessimismus

4 Dirk Rossmann und Josef Settele: Keine Zeit für Pessimismus

Zusammen mit dem Schmetterlingsforscher Josef Settele hat der Drogeriemarkt-Unternehmer Dirk Rossmann ein Mutmach-Buch über Pioniere aus Wissenschaft und Wirtschaft geschrieben, die sich mit ihrem Erfindungsgeist der grassierenden Weltuntergangsstimmung entgegenstellen. Natürlich stellt Rossmann dabei sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel. Warum sollte er auch? Ein schöner Beleg dafür, dass Geld und Geist sich nicht ausschließen.(Quadriga, 264 S., 20 Euro)

Icon Vergrößern Yael Adler: Genial ernährt Icon Schließen Schließen Yael Adler: Genial ernährt

3 Yael Adler: Genial ernährt

„Nährrative“, also Erzählungen darüber, wie man sich am besten Ernähren soll, gehören seit je zum Brot-und-Butter-Geschäft des Buchmarkts. Die Ärztin Yael Adler hat ein erfreulich komplexes, unaufgeregtes und informatives Sachbuch über dieses Thema geschrieben – empfehlenswert. (Droemer, 416 S., 22 Euro)

Icon Vergrößern Elke Heidenreich: Altern Icon Schließen Schließen Elke Heidenreich: Altern

2 Elke Heidenreich: Altern

Dass seichte Selbstgefälligkeit nicht daran hindert, ein hohes Alter zu erreichen, belegt Elke Heidenreich mit ihrem Werk. In diesem Essay ist die Fallhöhe zwischen den zahlreichen von Heidenreich angekarrten Zitaten und ihren eigenen Gedanken so hoch, dass mir bei der Lektüre öfter schwindelte. Wer immer spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, kann eben auch eine lahme Ente sein. (Hanser Berlin, 99 S. 20 Euro)

Icon Vergrößern Eckart von Hirschhausen: Der Pinguin, der fliegen lernte Icon Schließen Schließen Eckart von Hirschhausen: Der Pinguin, der fliegen lernte

1 Eckart von Hirschhausen: Der Pinguin, der fliegen lernte

Die rührselige Geschichte vom Pinguin, der an Land wie eine „Fehlkonstruktion“ wirkt, jedoch im ihm gemäßen Element, dem Wasser, seine Eleganz und Tauglichkeit unter Beweis stellt, hat Herr von Hirschhausen schon mehrfach in diversen anderen Büchern erzählt. Auch wenn er in seinem neuen Lebenshilferatgeber diesen Pinguin nun allen sich am falschen Platz Wähnenden als ermutigendes Beispiel anpreist, taugt dieses Buch nur, den Unterschied zwischen „herzerwärmend“ und „hirnerweichend“ zu illustrieren. (Dtv, 168 S., 18 Euro)

Zur Person Literaturkritiker Denis Scheck bespricht einmal monatlich die Spiegel-Bestsellerliste, abwechselnd Belletristik und Sachbuch – parallel zu seiner ARD-Sendung. Die nächste Sendung läuft am Sonntag, 30. März, um 23 Uhr. Die Gäste sind Chimamanda Ngozi Adichie und Andreas Maier.