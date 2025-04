Geburtsschloss von Gunter Sachs zu verkaufen

Schloss Mainberg in Unterfranken, Geburtsort des späteren Playboys Gunter Sachs, steht zum Verkauf - für mehrere Millionen Euro. Die Gemeinde Schonungen in der Nähe von Schweinfurt sucht einen neuen Eigentümer. Am 15. Mai sollen Investoren und Medien die Chance haben, das unter Denkmalschutz stehende Schloss mit seinen 28 Zimmern näher kennenzulernen. Vor 93 Jahren war Gunter Sachs dort zur Welt gekommen.

Rittersaal und Gewölbekeller

Für gut drei Millionen Euro ist das Ensemble laut Immobilienanzeige zu haben. Es wird als «das fränkische Neuschwanstein» angepriesen. Auf den neuen Eigentümer warten unter anderem ein Rittersaal mit Orgel, ein Gewölbekeller und eine 400 Quadratmeter große Wohnung.

«Unser primäres Ziel ist, dass das Schloss erhalten bleibt», sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Stefan Rottmann (SPD). Wenn das Schloss auch noch der Öffentlichkeit wieder zugänglich wird, wäre das ein «Nice to have», ein netter Zusatz, so Rottmann.

Um das Gebäude für Investoren möglichst schmackhaft zu machen, hat die Gemeinde nach eigenen Angaben 100.000 Euro für ein umfassendes Exposé in die Hand genommen. Darin steht unter anderem, wie sich das Schloss wirtschaftlich nutzen lassen könnte. Früher war es unter anderem Domizil für gastronomische Veranstaltungen.

Virtueller Rundgang geplant

Die derzeitige Eigentümerin, die das Haus vor 20 Jahren übernommen hat, ist laut Rottmann finanziell überfordert. Schon seit Jahren wird überlegt, wie es mit der Immobilie weitergehen könnte. Auch der Freistaat ist bereits finanziell eingesprungen, um das Schloss zu sichern.

Für die Öffentlichkeit ist das weithin sichtbare Gebäude oberhalb des Main-Radwegs seit längerem gesperrt. Auch am 15. Mai müssen interessierte Besucherinnen und Besucher draußen bleiben. Dieser Termin ist laut Einladungs-Flyer nur für «Investoren und Medien aus dem In- und Ausland» gedacht.

Wegen der Brandschutzbestimmungen dürfen laut Rottmann derzeit nur wenige Personen gleichzeitig ins Schloss. Potenzielle Investorinnen und Investoren sollen die Immobilie auch im Internet besichtigen können - bei einem virtuellen Rundgang.

Ein Unterfranke als «Vogue»-Fotograf

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Schloss laut dem Förderverein Schloss Mainberg bereits 1245. Es war zunächst in gräflichem Besitz, danach wurde es lange als Industriellen-Villa genutzt. Der Farbenfabrikant Wilhelm Sattler renovierte es 1822 im Renaissance- und Gotik-Baustil.

1932 wurde Gunter Sachs dort geboren - als Sohn des Industriellen Willy Sachs. In den 60er und 70er Jahren gehörte Sachs zum europäischen Jetset. Drei Jahre lang war er mit der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot verheiratet. Sachs war auch ein bekannter Kunstsammler und Fotograf - etwa für die «Vogue». 2011 starb er im Alter von 78 Jahren in der Schweiz.