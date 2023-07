Depeche Mode kommt 2024 nach München: So gibt's Tickets

Depeche Mode verlängert die "Memento Mori"-Tour und kommt 2024 erneut nach Deutschland. Auch in München tritt die britische Band auf. Wie Sie an Tickets kommen.

Es ist noch keinen Monat her, dass die Briten in München auf der Bühne standen. Doch schon jetzt steht fest: Depeche Mode kommt wieder nach Deutschland – und zwar schon im kommenden Jahr. Die Band hat allerdings für 2024 keine neue Tour angekündigt, sondern verlängert ihre "Memento Mori"-Tournee um weitere 29 Termine. Auch in Deutschland macht Depeche Mode Halt. Doch wie kommt man an Tickets? Hier gibt es alle Infos zum Konzert von Depeche Mode in München 2024.

Depeche Mode in München 2024: Daten der Tour

Im Juni 2023 spielte Depeche Mode im Münchner Olympiastadion. 2024 wird der Auftritt deutlich intimer: Das Konzert findet in der Olympiahalle statt. Dementsprechend ist auch die Ticketsanzahl begrenzt. Rund 13.000 Plätze bietet die Olympiahalle.

Der Termine für den Auftritt von Depeche Mode in München ist der 7. März 2023. Auch in Berlin, Hamburg und Köln spielen die Musiker. Hier ein Überblick über alle Konzert-Termine der Band in Deutschland 2024:

13. Februar 2024: Berlin , Mercedes-Benz-Arena

, Mercedes-Benz-Arena 15. Februar 2024: Berlin , Mercedes-Benz-Arena

, Mercedes-Benz-Arena 17. Februar 2024: Hamburg , Mercedes-Benz-Arena

, Mercedes-Benz-Arena 7. März 2024: München , Olympiahalle

, 3. April 2024: Köln , Lanxess Arena

, 5. April 2024: Köln , Lanxess Arena

Tickets für Depeche Mode in der Olympiahalle München 2024

Es wird der erwartet, dass die Nachfrage für das Konzert von Depeche Mode in München hoch ist. Schnell sein lohnt sich also. Tickets gibt es auf verschiedenen Wegen – hier ein Überblick:

Am Donnerstag, 13. Juli, startete bereits um 10 Uhr auf Magentamusik.de der Vorverkauf der Telekom . Wer den Termin verpasst hat, hat in den kommenden Tagen aber noch andere Möglichkeiten.

startete bereits um 10 Uhr auf Magentamusik.de der Vorverkauf der . Wer den Termin verpasst hat, hat in den kommenden Tagen aber noch andere Möglichkeiten. Am Freitag, 14. Juli, startet ab 10 Uhr der Vorverkauf auf Ticketmaster.de.

startet ab 10 Uhr der Vorverkauf auf Ticketmaster.de. Ab Montag, 17. Juli, beginnt der offizielle Ticket-Verkauf bei allen üblichen Verkaufsstellen.

