„Ein Genozid endet erst, wenn die Ideologie dahinter zerstört wird“

Ihr erstes Buch „Kleines Land“ handelte vom Bürgerkrieg in Burundi, in Ihrem zweiten Werk „Jacaranda“ geht es um Ruanda. In beiden Ländern sind Sie teils aufgewachsen. Welchen Einfluss haben Ihre Kindheit und Jugend auf die Geschichten, die Sie erzählen?

GAËL FAYE: Die Jugendzeit war für mich eine Phase großer Verwirrung. Ich erlebte Exil, Angst, Unverständnis, Schweigen. Das Schreiben ermöglichte mir eine Reise zurück in diese Zeit, um sie besser zu verstehen. In „Jacaranda“ geht es auch darum, die Gegenwart zu begreifen, denn der Genozid gegen die Tutsi in den 1990er Jahren wirkt bis heute nach. Zu schreiben bedeutet für mich, in Ruhe darüber nachzudenken und die damaligen Emotionen wieder hervorzuholen,.

