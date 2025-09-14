Icon Menü
Der Genozid in Ruanda wirkt bis heute nach, sagt der Autor Gaël Faye im Interview.

Interview

„Ein Genozid endet erst, wenn die Ideologie dahinter zerstört wird“

Wie gelingt es den Menschen in Ruanda, mit dem Völkermord der Hutu an den Tutsi zu leben? Das beschreibt der Bestseller-Autor Gaël Faye in seinem Roman „Jacaranda“.
Von Birgit Holzer, Pauline Lück
    Die Kleider von Opfern des Massakers in der Kirche von Nyamata während des Genozids 1994 sind dort zur Mahnung gestapelt. Der Autor Gaël Faye hat ein Buch geschrieben, wie Ruanda mit den Folgen des Genozids umgeht.
    Die Kleider von Opfern des Massakers in der Kirche von Nyamata während des Genozids 1994 sind dort zur Mahnung gestapelt. Der Autor Gaël Faye hat ein Buch geschrieben, wie Ruanda mit den Folgen des Genozids umgeht. Foto: picture alliance / dpa

    Ihr erstes Buch „Kleines Land“ handelte vom Bürgerkrieg in Burundi, in Ihrem zweiten Werk „Jacaranda“ geht es um Ruanda. In beiden Ländern sind Sie teils aufgewachsen. Welchen Einfluss haben Ihre Kindheit und Jugend auf die Geschichten, die Sie erzählen?
    GAËL FAYE: Die Jugendzeit war für mich eine Phase großer Verwirrung. Ich erlebte Exil, Angst, Unverständnis, Schweigen. Das Schreiben ermöglichte mir eine Reise zurück in diese Zeit, um sie besser zu verstehen. In „Jacaranda“ geht es auch darum, die Gegenwart zu begreifen, denn der Genozid gegen die Tutsi in den 1990er Jahren wirkt bis heute nach. Zu schreiben bedeutet für mich, in Ruhe darüber nachzudenken und die damaligen Emotionen wieder hervorzuholen,.

