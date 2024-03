Die Blindheit der Erwachsenen vor der Wahrheit der Kinder

Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen: Der japanische Film "Die Unschuld" stellt zwei Heranwachsende ins Zentrum einer Geschichte, die aus drei Perspektiven erzählt wird. Regisseur Hirozaku Kore-eda gelingt damit ein Meisterwerk.

Gleich dreimal sieht man, wie das mehrstöckige Gebäude in Flammen aufgeht. Das Großfeuer, das alle Aufmerksamkeit in der japanischen Kleinstadt auf sich zieht, ist in Hirokazu Kore-edas neuem Film „Die Unschuld“ der Ausgangspunkt der Ereignisse, zu dem die filmische Erzählung immer wieder zurückspult. Denn die Wahrheit, die der Film, seine Figuren, das Publikum herauszufinden versuchen, ist eine Frage der gewählten Perspektive. Die Erste davon gehört der jungen Witwe Saori (Sakura Ando), die mit ihrem zehnjährigen Sohn Minato zusammenlebt. Sie kümmert sich liebevoll um den Jungen und hat dennoch oft das Gefühl, nicht genug für ihn da zu sein. Nach dem Brand häufen sich die Anzeichen dafür, dass Minato (Soya Kurokawa) in der Schule Schwierigkeiten hat, über die er nicht sprechen will. Als er mit einem verletzten Ohr nach Hause kommt, sagt er, das sei sein Lehrer Hori gewesen. Eine Untersuchung endet damit, dass der angeklagte Lehrer sich in einem absurden Verbeugungsritual für die vermeintliche Tat entschuldigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein beklemmendes Szenario wird in diesem ersten Filmdrittel entworfen, in dem die Verstörung des Fünftklässlers in einem gewalttätigen Schulumfeld sich mit unschlüssigen Indizien andeutet und die Mutter verzweifelt gegen eine Mauer des Schweigens anrennt. Aber dann spult der Film zurück und zeigt die Perspektive des jungen Lehrers Hori (Eita Nagayama), der ganz und gar nicht dem monströsen Bild entspricht, das bisher von ihm gezeichnet wurde. Der unverheiratete Pädagoge ist frisch verliebt und hat auch ein großes Herz für die Schüler. Als er ins Klassenzimmer kommt und Minato vor der Tafel randaliert, versucht er den Jungen zu beruhigen. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Schüler am Ohr. Die Vorwürfe, er habe Minato geschlagen, weist Hori weit von sich. Aber die Direktorin und die Kollegen wollen die Angelegenheit durch eine Entschuldigung unter den Teppich kehren, um den Ruf der Schule nicht zu gefährden. Genau wie die Mutter interpretiert auch der Lehrer das Verhalten Minatos falsch und schließt aus bestimmten Anzeichen, dass dieser seinen Mitschüler Yori (Hinata Hiiragi) drangsaliert.

In "Die Unschuld" liegen die Erwachsenen falsch

In einer stürmischen Nacht machen sich Saori und der Lehrer gemeinsam auf die Suche nach den beiden Jungen. Nun springt der Film ein letztes Mal zurück auf Anfang und zeigt Minatos Sicht auf die Ereignisse, die eine vollkommen andere Wahrheit hervorkehrt. Denn die beiden Jungen sind gut befreundet, können ihre Freundschaft jedoch vor den anderen Schülern, die den kleinen Yori stets mobben, nicht offen zeigen. Auf dem stillgelegten Eisenbahngelände haben sich die beiden in einem alten Waggon ihr eigenes Paradies eingerichtet, in dem sie ihre Gedanken und Sorgen miteinander teilen. Nacheinander lösen sich die Situationen, die durch die Erwachsenenwelt falsch gedeutet wurden, als logische Konsequenz des heimlichen Freundschaftsbundes auf.

Schon seit seinem frühen Film „Nobody Knows" (2004), in dem sich vier von der Mutter verlassene Kinder allein durchzuschlagen versuchen, spielen die Lebenswelten von Kindern in Kore-edas Werk eine zentrale Rolle. In „Unschuld“ beweist der Regisseur erneut, mit welch intensiver Sensibilität er sich auf Augenhöhe zur kindlichen Vorstellungswelt bewegen kann. Die beiden Jungen ringen in ihrer Freundschaft um eine emotionale Wahrheit, für die die Erwachsenen blind zu sein scheinen. Der Film nimmt das Publikum mit auf eine hochemotionale Reise, die allmählich aus der beklemmenden Verstörung durch neue Perspektiven und Differenzierungen herausführt und zu einer eindringlichen, beglückenden Kinoerfahrung wird.

Lesen Sie dazu auch