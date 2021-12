TV-Termine für den Klassiker "Der kleine Lord"

Weihnachtsfilm-Klassiker wie "Der kleine Lord" werden jedes Jahr in der Weihnachtszeit ausgestrahlt. Die Sendetermine für "Der kleine Lord" an Weihnachten im Überblick.

Er ist wohl einer der beliebstesten Weihnachtsfilme aller Zeiten: "Der kleine Lord" flimmert jedes Jahr zur Weihnachtszeit über deutsche Fernseher. Auch dieses Jahr können Fans des rührenden Familienfilms wieder nostalgisch werden. Der Film aus dem Jahr 1980 wird auch 2021 im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. Die Sendetermine im Überblick:

Das Erste:

17. Dezember 2021 um 20:15 Uhr

Dezember 2021 um 20:15 Uhr 26. Dezember um 15:05 Uhr

"Der kleine Lord" in der ARD-Mediathek oder bei Netflix, Amazon und Co.

Der Film wird auch unabhängig von den Sendeterminen in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Auch bei den einschlägigen Streaming-Plattformen ist der Filmklassiker abrufbar. Auf Amazon, iTunes, Google Play, Magenta TV kann „Der Kleine Lord“ angeschaut werden. Notwendig dafür ist entweder eine Leihgebühr oder der Kauf des Films.

Letztes Jahr an Weihnachten wurde "Der kleine Lord" von besonders vielen Zuschauern im TV gesehen: Rund 7,45 Millionen Menschen schalteten an Weihnachten 2020 ein.

"Der kleine Lord" ist Kult - und sendet eine nie alt werdende Botschaft

Der Kultfilm bringt alles mit, was es für ein emotionales Fernseherlebnis braucht. Und das gepaart mit Werten, die besonders an Weihnachten im Vordergrund stehen: Liebe, Freundschaft, Vergebung und Familie.

Im Film geht es um den kleinen Jungen Cedric Errol - genannt Ceddie (Ricky Schroder). Sein Großvater, der Earl of Dorincourt (Alec Guinness) ist alt, verbittert und am liebsten allein und ungestört. Um sein Erbe zu bewahren, bestellt er seinen Enkel Ceddie aus New York nach England, um ihn zu einem Adeligen auszubilden. Der kleine Junge soll schließlich einmal Erbfolger auf Schloss Dorincourt werden.

Ceddies Mutter (Connie Booth) ist verwitwet und nicht besonders beliebt bei ihrem Schwiegervater. Davon ahnt der gutgläubige Junge allerdings zunächst nichts. Er mag seinen Großvater, auch wenn der zunächst nicht wirklich freundlich zu seinem Enkel ist. Durch seine aufgeschlossene und liebevolle Art gewinnt der kleine Ceddie aber Stück für Stück das Herz des alten Mannes - bis schließlich eine innige Verbindung zwischen den beiden entsteht.