Zum Ellinor-Holland-Kunstpreis kommt der Künstler Sandro Kopp nach Landsberg

Die Lange Kunstnacht in Landsberg verwandelt die Stadt in ein offenes Museum. Am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr gibt es dort in vielen Geschäften und Kneipen der Altstadt Malerei, Musik und Theater zu sehen. Mittendrin sind die Säulenhalle und das Stadttheater Landsberg. Dort wird zum 12. Mal der Ellinor-Holland-Kunstpreis, der nach der früheren Verlegerin der Augsburger Allgemeinen benannt ist, verliehen. Geboten sind nicht nur eine Preisverleihung mit einer weiteren Überraschung, sondern auch ein Ballettabend und eine Ausstellung mit dem international bekannten Maler Sandro Kopp.

Der besondere Gast in der Säulenhalle ist der Maler Sandro Kopp, der in Neuseeland lebte und seit 2008 in Schottland wohnt. Er zeigt seine Ausstellung „Farbwach“. Der Künstler ist bei der Ausstellung anwesend. Sandro Kopp ist ein Maler, der häufig mit Schauspielern, Musikern und Kreativen zusammenarbeitet, so auch mit seiner Ehefrau, Hollywoodstar Tilda Swinton. Die Ausstellung wird bis zum 19. Oktober in den Räumlichkeiten der Säulenhalle in Landsberg zu sehen sein. Sandro Kopp ist bekannt für seine einfühlsamen und introspektiven Porträts, für Akte, die die Grenzen zur Abstraktion erforschen, und großformatige expressionistische Bilder, die unter anderem in dem Film „The French Dispatch“ eine wichtige Rolle spielten.

Der Künstler Sandro Kopp vor seinen Bildern der Reihe "The New Ne 2020". Foto: Sandro Kopp

Um das Thema Körper geht es auch im Theatersaal. Unter anderem zeigt der Choreograf Dustin Klein Ausschnitte seiner neuen Choreografie „Hommage an die Sonne“. Es ist eine Geschichte um den Sonnenkönig Louis XIV., mit einer eigens dafür geschriebenen Tanzmusik von Jean-Baptiste Lully, mit Inspirationen aus den wilden 1960ern und einem schieren Überfluss an Kompositionen über die Sonne.

Dustin Klein (Choreograf) im Stadttheater Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Die Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung findet im Anschluss an die Veranstaltung im Theatersaal statt. Durch den Abend führt Landrat Thomas Eichinger. Der Preis wird von der Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck, verliehen. Der Eintritt und alle Spenden gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Sandro Kopp bei seiner Ausstellung in Neuseeland. Foto: Sandro Kopp