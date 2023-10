Deutscher Buchpreis

vor 34 Min.

Vergabe des Deutschen Buchpreises: So liest sich "Drifter" von Ulrike Sterblich

Plus Zum Start der Frankfurter Buchmesse wird der Deutsche Buchpreis vergeben. Auch "Drifter" von Ulrike Sterblich steht zur Wahl. Hat sie mit ihrer Satire Chancen?

Sechs Bücher stehen zur Auswahl, aber welches wird gewinnen? Mit Spannung erwarten Literaturfans, welcher Roman in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird. Vor dem Auftakt der Frankfurter Buchmesse am Dienstag wird schon am Montagabend, 16. Oktober, der Gewinner verkündet. Nominiert sind sechs Autorinnen und Autoren: Terézia Mora, Necati Öziri, Anne Rabe, Tonio Schachinger, Sylvie Schenk und Ulrike Sterblich.

Am bekanntesten dürfte die in Ungarn geborene Terézia Mora sein, die bereits 2013 den Buchpreis gewann. Mit ihrem Roman „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ über eine toxische Liebesbeziehung steht sie zum zweiten Mal auf der Shortlist. Der Österreicher Tonio Schachinger ist für seinen Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“ nominiert. Die französisch-deutsche Autorin Sylvie Schenk geht mit ihrer Familiengeschichte „Maman“ ins Rennen. Mit den Werken von Necati Öziri und Anne Rabe haben es zwei Erstlinge in die Auswahl geschafft. Öziri bildet in „Vatermal“ deutschtürkische Realitäten ab, Rabe erzählt im autofiktionalen Werk „Die Möglichkeit von Glück“ von der Migration aus der DDR.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

