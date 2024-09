Geschichtsserie «Die Kaiserin» geht in die zweite Staffel

Das deutsche Historiendrama «Die Kaiserin» startet am 22. November in die zweite Staffel. Das gab der Streamingdienst Netflix bekannt. Inhaltlich dreht sich wieder alles um die Kaiserin Sisi und ihr Leben am Hof. Dort spitzt sich die Situation von Kaiserin Elisabeth (Devrim Lingnau) und Kaiser Franz (Philip Froissant) immer weiter zu - es braucht einen männlichen Thronfolger für das Reich.

Nachdem auch das zweite Kind des Paares ein Mädchen ist, wächst der Druck auf das Kaiserpaar. Erzherzogin Sophie (Melika Foroutan) mischt sich zudem immer mehr ein. Während Franz um den Erhalt des zerfallenden Reiches kämpft, sucht Elisabeth nach einer politischen Rolle für sich – was der Erzherzogin überhaupt nicht gefällt. Ein Schicksalsschlag bringt die Beziehung des Paares an ihre Grenzen und Elisabeth muss entscheiden, ob sie am Hof bleibt oder ihren eigenen Weg geht.

Serie feiert weltweiten Erfolg

Gedreht wurde die zweite Staffel in Bayern, Tschechien und Italien, wie der US-Streaming-Riese vor einiger Zeit mitteilte. In der zweiten Staffel sind neben den Hauptdarstellern auch wieder bekannte Gesichter aus der ersten Staffel in ihren Rollen zurück - etwa Johannes Nussbaum (Erzherzog Maximilian) und Almila Bagriacik (Hofdame Leontine). Es gibt aber auch Neuzugänge: Josephine Thiesen («Zwei Seiten des Abgrunds») spielt Prinzessin Marie und Napoleon III. wird von Christophe Favre (Public Enemy No. 1 - Todestrieb) verkörpert.

Die Sisi-Produktion von Katharina Eyssen ist unter den nicht englischsprachigen Netflix-Serien weltweit zum Erfolg geworden. Die erste Staffel von «Die Kaiserin» hatte sich nach ihrer Veröffentlichung 2022 fünf Wochen lang an der Spitze der Netflix Charts gehalten und Top-Platzierungen in 88 Ländern erreicht. Vergangenes Jahr gewann sie den International Emmy als beste Dramaserie.

Bei der Serie dreht sich alles um das Leben der Kaiserin Sisi. (Foto Handout) Foto: Netflix/dpa