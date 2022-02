Das Musical "Jekyll & Hyde" wirkt cool, kitschfrei und originell

Im Deutschen Theater München gastiert das Musical "Jekyll & Hyde". Es geht darin um Grundsatzfragen. Ebenso wie am Theater selbst, an dem das Leitungs-Duo freigestellt wurde.

Dieses Musical stellt Grundsatzfragen: Wer ist gut, wer böse? Was versteckt sich hinter der Fassade? Nicht erst seit Sigmund Freud ist die Dualität jeder Persönlichkeit bekannt, gibt es Männer, die zu Monstern mutieren und Frauen zwischen Heiliger und Hure. Als der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson 1886 seine Novelle „Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ verfasste, war das romantische Doppelgängermotiv schon vielfach bearbeitet worden. Es wurde auch später noch mehrfach verarbeitet und fand seinen Weg in Filme, Theaterstücke und ins Musical. Mit der gefeierten Premiere von „Jekyll & Hyde“ am Deutschen Theater geht das Haus an der Schwanthalerstraße in München jedoch in eine ungewisse Zukunft.

Dort stellt sich die Grundsatzfrage: Wer hat Schuld, wer ist unschuldig? Fakt ist, dass der Aufsichtsrat der jährlich mit 1,9 Millionen Euro geförderten städtischen Bühne zum 1. Februar das seit 14 Jahren erfolgreiche Leitungs-Duo Carmen Bayer und Werner Steer aus der Geschäftsführung abberufen hat. Und das trotz höchster Besucherzahlen und einem anspruchsvollen Programm, das nicht auf plattes Mainstream-Entertainment setzte.

Szene aus dem Musical "Jekyll & Hyde". Foto: Rolf Ruppenthal

Für den Münchner Stadtrat ist die Vertrauensbasis beschädigt

Vordergründig geht es bei dieser harten Maßnahme um Geld, genauer gesagt um 130.000 Euro, welche die Stadt jährlich für die Mitarbeiter des Hauses zum Ausgleich für Mehrkosten im teuren München ausschüttet, also einen Gehaltszuschlag, der auch das Jobticket finanziert. Diesen hätten die beiden Intendanten im letzten Jahr nicht ausbezahlt. Das Argument der Gegenseite ist durchaus nachvollziehbar: Wegen der Insolvenzgefährdung des – wie alle Kultur-Einrichtungen – von temporären Schließungen und Einschränkungen der Besucherzahlen betroffenen Hauses habe man das Geld zurückgehalten, um finanzielle Engpässe zu überbrücken.

Für den Münchner Stadtrat ist dadurch die Vertrauensbasis beschädigt; die juristische Aufarbeitung vor Gericht wird wohl eine Weile dauern. Bis dahin wird der Kulturmanager und Jurist Thomas Linsmayer aus dem Team der Pasinger Fabrik die Interimsleitung übernehmen.

Zwischen den Welten wandert der stimmstarke Sänger Fabio Diso

Dr. Jekyll steht vor einem anderen Konflikt. Nachdem sein Forschungsprojekt nicht bewilligt wurde, macht er sich selbst zum Versuchskaninchen eines wissenschaftlichen Experiments: Um Gut und Böse im Menschen zu erforschen, trinkt er eine Droge, die ihn zum brutalen Mörder und sadistischen Menschenverächter macht. In viktorianischem Schwarz tritt die feine Gesellschaft auf, deren Stützen sich im sexuellen Sumpf der Red Rat Bar jedoch in Nutten und Transvestiten à la „Cabaret“ verwandeln. Daraus macht Regisseur Andreas Gergen effektvolle Tableaus, Orgien mit wogenden Leibern, deren Tanznummern (Choreografie Till Nau) ebenso bizarr wie erotisch sind. Zwischen den Welten der ebenso attraktive wie stimmstarke Sänger Fabio Diso als seriöser Jekyll mit braver Verlobter (Miriam Neumaier) und bösartiger Hyde mit lasziver Geliebter (Milica Jovanovic).

Die Inszenierung arbeitet optisch mit coolem Understatement: Ein Gerüst mit zwei Stegen übereinander reicht für die zwei konträren Welten, die durch eindrucksvolle Projektionen verortet werden. Ein tolles Ensemble trägt die Handlung, forciert getrieben durch einen durchkomponierten musikalischen Background, original von siebenköpfiger Band gespielt, nicht aus der Konserve. Viel Arioses, in Anklängen Symphonisches, viel Chor und Sprechgesang, einige poppige Songs, aber nur wenige Ohrwürmer, darunter das softe „Dies ist die Stunde“ , das fetzige „Schafft die Männer ran“ oder das dramatische „Mörder“. Musikalisch sehr anspruchsvoll und ganz ohne den üblichen eingängigen Musicalsound (Frank Wildhorn). Dieses Etikett gilt für die ganze Aufführung, die originell und spannend, aber absolut kitschfrei ist.

Läuft bis 13.2. im Deutschen Theater, Schwanthalerstr. 13, Tel. 089/ 5523 4444.