Musical: Ohne nostalgische Schönfärberei über den "Ku'damm '56"

Die Adaption des TV-Dreiteilers „Ku'damm 56“ zeigt, dass Musical keineswegs zuckersüße Massenware zu sein braucht. Das Rezept der Produktion heißt schonungslose Wahrheit – die sich dennoch mit perfektem Entertainment verbindet.

Ungewöhnlich das Opening: „Keiner ist wie Monika“ singt das Ensemble mit heftig vorwärts drängendem Sound, die Mikroständer wie Tanzpartner in Bewegung, während sie von oben mit gleißenden Lichtstrahlen beschossen werden. Das Besondere an Monika? Nicht nur der klassische 50er-Jahre-Name, neben dem ihrer Schwestern Helga und Eva. Nein, „sie ist unmöglich“. Und das heißt in der prüden Wirtschaftswunderzeit: bockig, unangepasst, schüchtern, ein hässliches Entlein, das sich so gar nicht in die heile Welt der mütterlichen Tanzschule „Galant“ auf dem Kurfürstendamm fügen möchte.

Doch genau dieses Lied, eher untypisch für ein Musical, wird zu einem der Ohrwürmer der Produktion „Ku'damm 56“. Text und Musik dieses Songs stammen – wie sämtliche live gespielten Kompositionen – vom Duo Peter Plate/ Ulf Leo Sommer, einst Mitglieder der Gruppe Rosenstolz. Das ist unüberhörbar, auch wenn ihre Bandbreite enorm ist, was sich schon an der langen Liste so unterschiedlicher Stars wie Sarah Connor, Annett Louisian oder Max Raabe manifestiert, für die sie gearbeitet haben. Die Liebeserklärung an die „Braut Berlin“ knallt so richtig – und wurde im Deutschen Theater als Zugabe flugs zur Hommage an die Gastspielstadt München, wo die Tournee nun startet.

Im Berliner Theater des Westens lief die Musical-Adaption des erfolgreichen TV-Dreiteilers immerhin 15 Monate, mit demselben Cast wie jetzt in München: Interpreten mit starker körperlicher Präsenz und ansteckendem Temperament. Drehbuchautorin Annette Hess dampfte die Fernsehstory in ihrem Libretto bewundernswert knapp auf die wichtigsten Erzählstränge ein und konturierte die Hauptfiguren plakativ auf hervorstechende Charakteristika. Als Fachfrau für zeithistorische Erfolgsserien („Weissensee“) zeichnet sie schonungslos ein Porträt der Aufbaujahre der Republik.

Auf dem Ku'damm spiegelt sich die Wirtschaftswunderzeit

Es fehlt weder der Kriegsgewinnler, der schnell wieder in die Rüstungsindustrie einsteigt wie Fabrikant Franck, noch sein existenzialistisch angehauchter Sohn oder die im Gestern verharrende Horror-Mutter, die Rumba und Rock’n’Roll für „Urwaldmusik“ hält und ihren Töchtern Anstand ans Herz legt. Dass sie noch immer die Gräuel des Dritten Reichs leugnet, ist für ihren überraschend auftauchenden Mann als Kommunisten unverständlich. Und Freddy, der singende Verführer von Monika, kommentiert die Ziffern auf seinem Arm nicht nur zynisch mit den Worten „Die hat mir der Führer selbst eintätowiert“; Hess hat ihm auch noch das unsägliche Zitat der Aiwanger-Brüder vom „Freiflug durch den Schornstein“ in den Mund gelegt. Auch Themen wie Gewalt gegen Frauen, unterdrückte Homosexualität und konservative Rollenbilder kommen wie nebenbei aufs Tablett.

Die ernste gesellschaftskritische Folie bildet jedoch kein Hindernis für die fulminante Aufführung. Ihr Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der zuckersüßen Massenware mit Happy End und Nostalgie-Effekt heißt schonungslose Wahrheit – und die zieht das Publikum soghaft in ihren Bann. Fast spartanisch die Bühneneinrichtung: ein Gestell mit zwei Ebenen, sparsam gesetzt ein paar Möbelstücke der Fifties, viele Stühle, mal als Wurfgeschosse, dann wieder als Partner, mehr nicht. Die dunklen Wände eines einst repräsentativen Interieurs deuten Verfall an, vielleicht noch Bombenlöcher, oder schon Vorboten des dräuenden Ruins der altmodischen Tanzschule? Ohne den üblichen Show-Faktor auch die zurückgenommenen Kostüme (bis auf die Petticoats) in dominierendem Schwarz-Weiß.

Lesen Sie dazu auch

Dafür entschädigt das rasante Tempo der Aufführung, die mit originellen Choreografien punktet, in denen selbst die älteren Herren der stimm- und staunenswert bewegungsstarken 18-köpfigen Mannschaft tollen tänzerischen Drive drauf haben. Perfektes Entertainment kann also auch ohne Effekthascherei und Glam-Faktor auskommen!

Bis 17. Dezember im Deutschen Theater München, Schwanthalerstr. 13, Telefon 089/55 23 44 44.