Opernstar Diana Damrau: „Jeder Auftritt ist eine Prüfung“

Diana Damrau ist als Opern-Weltstar auf den ganz großen Bühnen zu Hause, etwa der Met Opera in New York, wo sie sieben ihrer bedeutendsten Debuts gab, der Scala in Mailand, der Opera Garnier in Paris oder dem Royal Opera House in London, wo sie zuletzt auch schon für König Charles III. gesungen hat. Am Dienstag, 8. Juli, war sie zu Gast bei unserer Reihe „Augsburger Allgemeine Live“. Sie stellte sich den Fragen von Richard Mayr, Leiter des Ressorts Kultur und Journal der Augsburger Allgemeinen, und Rebekka Jakob, Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten.

Die gebürtige Günzburgerin sprach über ihre Schulzeit am Dossenberger-Gymnasium und wie diese Zeit ihre Leidenschaft zur Musik entfachte. Damrau, die ihre schulische Laufbahn dort begann, erzählte, warum sie sich für das „Dossi“ entschied und welche Erinnerungen sie damit verbindet. Zum einen die ersten Jahre mit schwierigen Unterrichtsfächern und das Lampenfieber bei Prüfungen, das für sie lange Zeit zum Alltag gehörte – und ihr den Spitznamen „Warnblinkleuchte“ einbrachte.

Zum anderen die schönen Erinnerungen, die Bedeutung von Musik im Unterricht und die wertvolle Unterstützung, die sie von ihren Lehrern erhielt. Ohne diese wäre ihre Karriere auf den Bühnen der Welt nicht möglich gewesen, erzählte die 54-Jährige. Geprägt wurde sie auch von ihrem Studium in Würzburg und den schwierigen Erfahrungen, die sie nach ihrer ersten Gesangspause wegen einer Operation durchmachte.

Aber auch ihr Leben als zweifache Mutter und ihre kulinarischen Vorlieben waren Gesprächsthema am Abend. Wer sich das Gesagte der Opernsängerin nicht entgehen lassen möchte, kann die Veranstaltung nun als Live-Mitschnitt nachhören.

