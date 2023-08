Die Ärzte gehen auf Tour: Tickets schon heute im Vorverkauf

Die Ärzte haben ihre "Herbst des Lebens"-Tour angekündigt. Tickets für die 24 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es bereits ab heute.

"Besser als wie auf Platte", versprechen die Ärzte und kündigen nach gut vier Jahrzehnten auf der Bühne ihre "Herbst des Lebens"-Tour an. Am Sonntag gaben Schlagzeuger Bela B (60), Gitarrist Farin Urlaub (59) und Bassist Rodrigo "Rod" González (55) bekannt, dass sie von August bis Oktober 24 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen werden.

Die Ärzte gehen auf Tour: Alle Termine im Überblick

Los geht die Tour mit dem bandtypisch kryptischen Untertitel "Diesmal ohne Hunde & Pferde" schon am 29. August in Wien. Die für ihr stets wechselndes Bühnenprogramm bekannte Band zieht dann weiter nach Offenbach, Potsdam, Bremen, Münster, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig und Oberhausen. Für ihre Heimatstadt Berlin haben Die Ärzte zwei Konzerte am 13. und 14. September eingeplant. In Bayern wird es keine Konzerte geben. Das die alle Termine im Überblick:

29. und 30. August 2023: Wien

1. September 2023: Offenbach

5. und 6. September 2023: Potsdam

8. und 9. September 2023: Bremen

11. September 2023: Münster

13. und 14. September 2023: Berlin

16. und 17. September 2023: Köln

28. und 29. September 2023: Zürich

1. und 2. Oktober 2023: Bielefeld

4. und 5. Oktober 2023: Hamburg

7. Oktober 2023: Saarbrücken

9. und 10. Oktober 2023: Leipzig

12., 13. und 14. Oktober 2023: Oberhausen

Die Ärzte: Tickets für "Herbst des Lebens"-Tour ab heute

Der Ticketvorverkauf für die "Herbst des Lebens"-Tour startet bereits am Montag (21. August) um 17 Uhr auf dem offiziellen Shop der Ärzte. Karten für die Konzerte in Wien gibt es bei oeticket. "Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten", rät die Band. Diese Anbieter seien nicht autorisiert und es könne sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln.

Die Ärzte spielten 2022 zwei Touren

Während der Corona-Pandemie hatten die Ärzte eine ausverkaufte Tour zunächst verschieben und schließlich ganz absagen müssen. Im vergangenen Jahr spielte die Band dann gleich zwei Touren. Dabei ging es durch mehrere Berliner Clubs, um die Szene der Hauptstadt zu unterstützen. Daneben gab es eine große Stadion-Tour sowie in diesem Jahr einige Festivals. (mit dpa)

