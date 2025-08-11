Immer noch ein Ereignis: Tanzlegende Lucinda Childs in Salzburg

Wie in Zeitlupe, bedächtig und konzentriert arbeitet sich die Frau im grauen Overall vom linken Rand ins Zentrum der Bühne vor – an einem Gummiband mit Haltegriffen ziehend, meist in Schräglage streckt sie sich nach oben, formt mit ihrem Arm Halbkreise in die Luft, dreht und wendet sich, strauchelt, stürzt. Lucinda Childs, die hier auf der Bühne der Salzburger Szene steht, ist eine Legende des zeitgenössischen Tanzes und beeinflusste mit ihren Arbeiten nachfolgende Generationen von Choreografen. „Four New Works“, also Arbeiten aus jüngerer Zeit, zeigt sie bei den Salzburger Festspielen, und dass sie dabei auch selbst auftritt, ist eine Sensation.

Linda Childs zählt zu den Erneuerinnen des zeitgenössischen Tanzes

Denn phänomenal ist, wie die New Yorkerin auch mit 85 Jahren noch mit ihrer Eleganz und Bühnenpräsenz in Bann zieht. In den 1960er und 70er Jahren gehörte sie zu den Erneuerinnen des zeitgenössischen Tanzes, holte sie als Mitbegründerin des Judgson Dance Theater in New York den Tanz an andere Orte, trat in Kirchen oder auf Hausdächern auf, verhandelte neue Themen und das in einem Stil, der dem Alltag, oft auch dem Sport entsprang.

Auch Childs´ legendäres Tanzsolo „Geranium 64“, das sie nun 60 Jahre nach ihrer Uraufführung für die Salzburger Festspiele wieder aufnahm, spiegelt dies wider. Während sich die Tänzerin über die Bühne tastet, sind Ausschnitte einer Radioübertragung des NFL-Finales von 1964 zu hören - ein bemerkenswertes Footballspiel, weil hier die Underdogs, die Cleveland Browns, gegen die haushohen Favoriten, die Baltimore Colts, antraten und auch noch gewannen. Childs imitiert, extrem verzögert, die Aktionen der Spieler, das Laufen, Werfen und Fangen, das Zusammenstoßen und Stürzen. Faszinierend und unglaublich, mit welcher Körperbeherrschung und Elastizität sich die alte Dame, die so gar nicht altersgemäß wirkt, zum Stakkato der Reporterstimme bewegt, die Dramaturgie des Spiels mit tänzerischer Grazie umsetzt und dabei gegen den Widerstand des Gummi-Expanders kämpft. Gleichzeitig bringt sie in ihrer Mimik Erstaunen, Erschrecken und Entsetzen zum Ausdruck und spricht markante Sätze aus der Übertragung nach: „Cleveland twentyseven, Baltimore ... nothing.“ Stärke und Zerbrechlichkeit, Kraft und Eleganz, der menschliche Körper an seiner Grenze - im Sport wie auch im Tanz, und besonders in dieser Choreografie, ist dies zu erleben. Für die Neufassung des Stücks, und insofern reiht sich diese Alt-Choreografie nun unter die Neuschöpfungen ein, hat der albanische Medienkünstler Anri Sala eine Videocollage aus Footballszenen geschaffen. Schemenhaft werden sie auf eine Betonwand projiziert, Erinnerungsfetzen, die in die Gegenwart reichen - genauso wie jene Choreografie, die heute wie damals ein Ereignis ist.

Szene aus Lucinda Childs Choreografie "Timeline" Foto: Ruth Walz/SF

Wie aus einfachen Schritten und Gesten eine komplexe Bewegungssprache entsteht, zeigte sich auch in den anderen drei Aufführungen des Abends, dabei allerdings in einer stärker tänzerischen Ausformung und mit erkennbar klassischem Fundament. In „Actus“, einer für die Salzburger Festspiele geschaffenen Uraufführung zu Johann Sebastian Bachs Kantate „Actus tragicus“ korrespondieren zwei Tänzerinnen der Lucinda Childs Company in der immer gleichen Bewegungsfolge miteinander. Während zunächst die eine Tänzerin vorgibt, was beide dann zum Duett übernehmen, wird diese Rolle in der zweiten Hälfte getauscht, wird nun die zweite Tänzerin zur Vortänzerin für das spätere gemeinsame Duett. Unentwegte Wiederholungen einfacher Schrittmuster, Arme, die sich in Linien und Kreisen erheben, Drehungen und Arabesken, Schritte, die vor und zurückführen - formale Strenge und geometrische Struktur zeichnen sichtbar für die Augen nach, was mit der Musik Bachs in die Ohren der Zuschauer dringt.

Die Musik zur Choreografie „Timeline“ komponierte Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir

Anders dagegen „Timeline“ zu der Musik der isländischen Cellistin Hildur Guðnadóttir. Mit ihrem eindrucksvollen Soundtrack zum Hollywood-Blockbuster „Joker“ gewann sie einen Oscar, und hier wie auch nun im Ballett entwickelt sich das Musikstück ohne jeglichen Rhythmus aus einzeln gestrichenen Tönen, die durch Momente der Stille unterbrochen sind. Wie um Himmels willen tanzt man dazu? Mit mathematischer Präzision. Anfangs werden die sieben Tänzerinnen und Tänzer einzeln durch Lichtspots herausgehoben, nach und nach finden sie zu Duetten zusammen und erkunden mit ihren Schritten in Diagonalen und Ellipsen den Raum - diesmal eher in Wechselwirkung als im Einklang mit der Musik.

Kongeniale Zusammenarbeit mit Philip Glass

Das Gegenstück dazu bildet den Abschluss dieses Tanzabends: „Distant Figure“ , untermalt, muss man schon sagen, von der Musik von Philip Glass. 1976 arbeiteten Childs und Glass für das Epochenstück des kürzlich verstorbenen Regisseurs Robert Wilson „Einstein on the Beach“ zusammen, auch für Childs´ Bravourstück „Dance“ aus dem Jahr 1979 schuf er die Musik. In der Minimal Music ihres Landsmannes fand Linda Childs, die Pionierin des Minmal Dance, schon früh ihre kongeniale Entsprechung. Hier wie da schlichte, reduzierte Abfolgen, die in ständigen Wiederholungen in Form gebracht und durch minimale Veränderungen im Rhythmus und in der Richtung variiert werden. Hier wie da kann dies in seiner scheinbaren Gleichförmigkeit ermüdend wirken und entwickelt dennoch in seinem Fluss einen Sog, in den man als Zuhörer wie auch Betrachter unweigerlich hineingerät. „Distant Figure“ nun, ein melodiöses Soloklavierstück, das Anton Batagov bravourös live interpretiert, zeigt all das noch einmal für eine Gruppe aus drei Tänzerinnen und drei Tänzern. Minimalistische Figuren, zunächst Solo dargeboten, steigern sich zu Ensemble-Formationen, die Nähe und Distanz tänzerisch umsetzen, die Schönheit und Harmonie „verkörpern“ und das Publikum zum Abschluss eines bemerkenswerten Tanzabends in einen Rausch versetzen.