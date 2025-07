Die Festspiel-Saison beginnt, unserer Welt werden wir auch dort nicht entkommen

Als Kunstliebhaber hört man das gerne: Dass die Künste wichtig sind, dass sie Menschen zusammenbringen, sowie Demokratie und Gemeinschaft fördern. In Sonntagsreden dienen die Künste als Universalmittel für eine bessere Welt, der ideale Treibstoff für die Gesellschaft. Weil das so schön klingt, möchte man es natürlich glauben. Also atmen jetzt auch wieder viele auf, wenn die Festspielsaison in München, Bregenz, Salzburg und Bayreuth, aber auch anderswo im Land beginnt. Sie freuen sich, natürlich zu Recht: Endlich gibt es wieder etwas zu schauen und zu staunen – und endlich gelingt es einem wieder einmal, die Nachrichten von den Krisenherden dieser Welt hinter sich zu lassen.

Aber so leicht ist es dann eben doch nicht. Die Festspiele finden ja nicht in einem Paralleluniversum statt, dessen Koordinatensystem nur aus dem Wahren, Schönen und Guten besteht. Sie sind Teil dieser Welt und damit auch Teil all der Konflikte, die unseren Alltag bestimmen.

Italien diskutierte gerade über einen Auftritt von Stardirigent Waleri Gergijew

Das Diskutieren, das Meinen und das Verurteilen beginnt oft schon vor dem Auftritt. Gerade eben ist in Italien wieder aufgeflammt, worüber in München 2022 gestritten wurde. Der russische Stardirigent Valery Gergiev sollte im süditalienischen Caserta auf Einladung der Provinz Ende Juli auftreten. In München musste er den Chefposten bei den Münchner Philharmonikern räumen. Die Haltung von Gergiev zu Putin und seinem Angriff auf die Ukraine war für die Stadt nicht mehr zu akzeptieren. Nun wurde auch das Konzert in Italien abgesagt, denn an Gergievs Einstellung hat sich seitdem nichts geändert.

Manchmal werden die Bühnen auch direkt für politische Agitation oder Hetze genutzt. So geschehen in Großbritannien auf dem berühmten Glastonbury Festival, da fand der Eklat nicht im klassischen Kunstbetrieb statt, sondern im Populären. Der Auslöser war nicht der Ukrainekrieg, sondern der in Gaza. Die BBC übertrug den Auftritt der Punk-Rapper Bob Vylan auch noch live, als die Musiker „Free Palestine“ und „Death to the IDF“ (Tod den israelischen Soldaten) anstimmten. Ein Desaster für den Fernsehsender. Und die Punk-Rapper waren plötzlich ein internationales Thema geworden, aber nicht aus künstlerischen, sondern aus politischen Gründen. Ihre Europa-Tournee wurde vom Veranstalter erst einmal abgesagt.

Die Welt lässt sich nicht draußen halten, wo ein Festival veranstaltet wird

Die Welt lässt sich nicht draußen halten, wo ein Festival veranstaltet wird. Wenn Bruce Springsteen seine Konzerte dazu nutzt, die besseren USA zu beschwören und den Werteverfall unter Donald Trump anzuklagen, wird das hierzulande von der Mehrheit nicht als unpassend, übergriffig oder fehl am Platz verteufelt, sondern unterstützt. Wahrscheinlich fühlen sich die Sonntagsredner bei Springsteen auch bestätigt, dass die Künste das Universalmittel für eine bessere Gesellschaft sind.

Irgendwo zwischen den Haltungen, die Kunst einfach genießen zu wollen oder Teil eines sozialen Ereignisses zu sein, gibt es auch noch andere Möglichkeiten der Begegnung. Dann fragt man sich nicht, ob die Darbietung großartig war oder ob die politische Botschaft zu verurteilen ist, sondern man wird infrage gestellt von dem, was auf der Bühne geschieht. Denn Kunstwerken kann gelingen, was die politische Rede und Diskussion nie schafft: Das Widersprüchliche zu vereinen, das Falsche im Richtigen und das Richtige im Falschen zu präsentieren, den Menschen in seinem Wollen und Nicht-Können oder seinem Können, aber Nicht-Wollen zu vermessen. Kurz: Die Künste können uns zeigen, wie wir sind. Das macht uns noch nicht zu besseren Menschen, aber vielleicht in einem ersten Schritt schon einmal zu klügeren.