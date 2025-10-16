Ein Land der Kolonisierten, ein Land der Aufrührer, ein Land voller Natur

Vulkanausbrüche, Taifune, billige Arbeitskräfte, kriminelle Machthaber – das sind die Stichworte, die die Schlagzeilen über die Philippinen in Deutschland bisher bestimmten. Die Literatur dieses Landes war es bisher nicht und ist erst jetzt stärker ins Blickfeld geraten mit der Frankfurter Buchmesse 2025, bei der die Philippinen Gastland sind. Dabei gibt es Anknüpfungspunkte an die Literatur des Landes, das 20 Flugstunden von Deutschland entfernt ist und aus über 7000 Inseln besteht.

Einer davon ist José Rizal, der Mann, dem man auf der Buchmesse ständig begegnet, obwohl er seit 1896 tot ist. Erschossen, weil er den spanischen Kolonialherren zu aufrührerisch war. Sein Roman „Noli me tangere“, geschrieben in spanischer Sprache, deckt auf, welch tiefe Spuren von Unterdrückung und religiösem Dogmatismus die spanische Kolonialmacht und mit ihr die katholische Kirche in der philippinischen Gesellschaft hinterlassen haben. Weil Rizal befürchtete, dass sein Roman in seiner Heimat nicht gedruckt würde, wurde das Werk in Berlin hergestellt. In deutscher Sprache ist es seit 1987 verfügbar, jetzt gibt es eine Neuauflage (Insel).

Der philippinische Nationalheld war ein „toller Typ“

Dies ist übrigens nicht die einzige Verbindung des philippinischen Nationalhelden zu Deutschland. Seine Facharztausbildung absolvierte er in Heidelberg – und lernte dort innerhalb kurzer Zeit die deutsche Sprache. Dies so gut, dass er Schillers „Wilhelm Tell“ in die Landessprache Tagalog übersetzte, um sein Volk für den Kampf gegen die spanische Unterdrückung zu inspirieren.

Den Übersetzer Baldur von Berlepsch lässt die philippinische Literatur nicht mehr los. Foto: Birgit Müller-Bardorff

„Ein toller Typ“, charakterisiert Baldur von Berlepsch den philippinischen Nationalhelden. Ihn trifft man in Frankfurt am Stand der Philippinen in Halle 5, die philippinische Literatur hat er aber nicht erst hier entdeckt. Zwischen 1985 und 1991 lebte von Berlepsch in Manila, arbeitete dort als Lektor an der Staatlichen Philippinischen Universität, und hatte zum Beispiel die Ehre, wie er es ausdrückt, die deutschen Briefe José Rizals ins Englische zu übersetzen. Mittlerweile ist Baldur von Berlepsch im Ruhestand, aber die Faszination der philippinischen Literatur hat ihn nicht losgelassen. Zu seinem Privatvergnügen hat er die „Rosales“-Saga, ein fünfbändiges Werk von Francisco Sionel José über das Leben auf den Philippinen Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, übersetzt. „Ein wunderbarer Führer durch diese postkoloniale Zeit auf den Philippinen, der hervorragend die Verbindung der Menschen zur Natur zeigt“, urteilt er über das Werk, das er im Eigenverlag herausbringt, weil sich kein deutscher Verlag für die Veröffentlichung fand.

Vor allem kleinere Verlage präsentieren die philippinische Literatur

Überhaupt sind es die kleineren Verlage, die die philippinische Literatur anlässlich der Buchmesse in Deutschland zugänglich machen. Bücher wie „Stille im August“ von Caroline Hau (Wunderhorn). Die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin erzählt vom Verschwinden einer Frau und zeichnet das Bild einer durch Kolonialismus und Diktatur geprägten Nation. Oder Jessica Zafras „Ein ziemlich böses Mädchen“ (Transit), das die Klassenunterschiede in der philippinischen Gesellschaft in den Blick nimmt und sie in Person der jungen Protagonistin Guada bissig und mit teils schwarzem Humor kommentiert.

Die Investigativ-Journalistin Patricia Evangelista bei der Frankfurter Buchmesse. Foto: Birgit Müller-Bardorff

Zafra spricht in Frankfurt über die Hintergründe ihres Buches ebenso wie Patricia Evangelista. Die Investigativ-Journalistin ist neben José Rizal der weitere Star dieser Buchmesse aus dem Gastland. Noch bevor Evangelista ihr erzählendes Sachbuch „Some People need killing“ (Culturbooks) 2023 herausbringen konnte, reiste sie in die USA aus, weil sie sich bedroht fühlte. In ihrem Buch stellt sie Schicksale von Menschen vor, die Opfer des bis 2022 regierenden Machthabers Rodrigo Duterte wurden. Der mittlerweile vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte angeklagte Diktator führte einen skrupellosen Kampf ohne Recht und Gesetz gegen die Drogenkriminalität und ließ viele Tausende Menschen willkürlich ermorden. Mit ruhiger, rauer Stimme stellt die 40-Jährige in Frankfurt sachlich dar, wie der Machtmissbrauch vonstattenging. Im Hintergrund schwingt Zynismus mit über die Mechanismen dieser Schreckensherrschaft und die Deformation der Sprache, von der sie begleitet wurde.

Wie die philippinische Gesellschaft immer noch geprägt ist davon, aber auch von der Kolonisation der Spanier und der ihr folgenden Besatzung der Amerikaner, davon erzählt auch die Comic-Szene des Landes, die auf den Philippinen schon in den 1920er Jahren ein Hoch erlebte und nun nach Jahrzehnten des Tiefschlafs seit einigen Jahren wieder erwacht. Auch dank eines Mannes wie Paolo Herras, der als Autor und Herausgeber Teil der Szene ist und erzählt, dass die Hälfte der im Land erscheinenden Literatur Comics sind. „Wir sind auf der Suche nach uns selbst“, beschreibt er das, was nicht nur die Gesellschaft, sondern die philippinische Literatur ausmacht. „Wir verarbeiten immer noch die Erfahrung von Kampf und Widerstand. Unser Selbstverständnis wurde jahrhundertelang von außen gemacht. Es ist wie ein mittlerweile zerbrochener Spiegel, wir müssen die einzelnen Teilchen zusammensetzen.“