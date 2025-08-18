Icon Menü
Die Salzburger Festspiele reanimieren Mozarts „Zaide“ und gehen damit zu Herzen.

Salzburger Festspiele

Aus Mozarts Singspiel wird ein Trauerspiel mit „Nie wieder“-Botschaft

In Salzburg wird Wolfgang Amadés selten aufgeführtes Türken-Singspiel-Fragment „Zaide“ reanimiert – und zwar zu Herzen gehend und sensationell in der Titelrolle besetzt.
Von Rüdiger Heinze
    Die Sopranistin Sabine Devieilhe (links) faszinierte in der Titelpartie der Zaide, hier ist sie mit dem Pygmalion Chor und Julian Prégardien (Gomatz) zu sehen.
    Die Sopranistin Sabine Devieilhe (links) faszinierte in der Titelpartie der Zaide, hier ist sie mit dem Pygmalion Chor und Julian Prégardien (Gomatz) zu sehen. Foto: Marco Borrelli, Salzburger Festspiele

    Hat Mozart jemals eine Operette komponiert? Natürlich nicht – im Sinne heutiger Definition. Gleichwohl bezeichnete er 1781 in einem Brief an den Vater sein zweiaktiges Singspiel „Zaide“ als eine „operette“; gleichwohl wurde seine weit bekanntere „Entführung aus dem Serail“, 1782 in Wien uraufgeführt, mitunter auch als „Operette“ eingestuft – also als eher kürzere, einfacher auszuführende Oper von g’spaßiger, glücklich endender Handlung, gegeben tendenziell von Wanderbühnen, nicht vom Hoftheater. Dabei stehen „Zaide“ und „Entführung“ in enger Verbindung: Beide verhandeln das seinerzeit beliebte „Türken“-Sujet, beide kreisen um die Gefangennahme von Christen in einem Serail, von Erpressungs- und Befreiungsversuch plus finaler Wiedererkennungsszene.

