Aus Mozarts Singspiel wird ein Trauerspiel mit „Nie wieder“-Botschaft

Hat Mozart jemals eine Operette komponiert? Natürlich nicht – im Sinne heutiger Definition. Gleichwohl bezeichnete er 1781 in einem Brief an den Vater sein zweiaktiges Singspiel „Zaide“ als eine „operette“; gleichwohl wurde seine weit bekanntere „Entführung aus dem Serail“, 1782 in Wien uraufgeführt, mitunter auch als „Operette“ eingestuft – also als eher kürzere, einfacher auszuführende Oper von g’spaßiger, glücklich endender Handlung, gegeben tendenziell von Wanderbühnen, nicht vom Hoftheater. Dabei stehen „Zaide“ und „Entführung“ in enger Verbindung: Beide verhandeln das seinerzeit beliebte „Türken“-Sujet, beide kreisen um die Gefangennahme von Christen in einem Serail, von Erpressungs- und Befreiungsversuch plus finaler Wiedererkennungsszene.
Salzburger Festspiele
