München

vor 34 Min.

Die Tina-Turner-Show in München: Zwei Stunden, zwanzig Hits

Nein, nicht das Original, sondern Annastasia Baker in der "Tina Turner Tribute Show", die im Deutschen Theater in München gastierte.

Plus Im Deutschen Theater München bringt Annastasia Baker als Wiedergängerin von Tina Turner den Saal auf Siedetemperatur. „One Night of Tina“ reihte einen Ohrwurm an den anderen.

Von Barbara Reitter Artikel anhören Shape

Auf der Bühne: die Millenials, was heißt, die Vertreter der Generationen Y und Z. Im Publikum überwiegend Babyboomer, also Grauschimmel, ins Deutsche Theater in München getrieben von Nostalgie. Auf der Bühne: Annastasia Baker als Wiedergängerin der legendären Tina Turner, die das Publikum bereits nach den ersten Songs zum Aufstehen, Klatschen, Mitsingen und Tanzen animiert. Derzeit tourt sie mit der „Tina Turner Tribute Show“ aus London durch Deutschland. Drei Tage gastiert ihre Hommage an die im letzten Jahr verstorbene „Queen of Rock“ (1939-2023) unter dem Titel „One Night of Tina“ im Deutschen Theater. Das ist teilentkernt und mit Tischen ausgestattet wegen der Ball-Saison, was es der Darstellerin ermöglicht, ihre Zugaben inmitten der Zuschauer zu singen, zwischen wohlsituierten, Hüft-wackelnden Damen und deren johlenden und pfeifenden Gatten …

Schließt man die Augen und konzentriert sich auf die Stimme, ist der Effekt verblüffend: Die junge Engländerin trifft den Sound der Popikone exakt. Kraftvoll, manchmal fast mit Überdruck in der Stimme beherrscht sie das ganze musikalische Spektrum der Songs, kann Rock genauso wie Soul und Blues – und bringt den Theatersaal mit ihrer Energie schnell zum Kochen. Dabei kommen die frühen Hits, also das, was aus den Jahren mit Ex-Mann Ike Turner übrig geblieben ist, außer „Nutbush City Limits“, in ihrer Chronologie zunächst etwas monoton daher. Immer derselbe harte Beat, stets ein ähnlicher Rhythmus, von Baker mehr herausgeschrien als gesungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen