Akte X machte sie berühmt: Das ist das neue Projekt von Gillian Anderson

208 Episoden und elf Staffeln lang haben die Zuschauer gehofft, gewartet und sich geduldig gefragt: Wann endlich werden FBI Agent Fox Mulder und Special Agent Dana Scully ein Paar? Das war der wohl größte ungelöste und auch prickelndste Fall aller Akte X-Folgen. Ein Millionenpublikum bannte die Serie vor 30 Jahren vor die Bildschirme und später wurde daraus auch ein Kinofilm. Für die Schauspielerin Gillian Anderson bedeutete die Rolle der Dana Scully den Durchbruch. Eigentlich sollte eine blonde Polizistin die Mystery-Fälle lösen, doch der damals noch rothaarigen Anderson gelang es, durch ihr Charisma Regisseur Chris Carter von sich zu überzeugen.

Der Wahrheitsgehalt von „Der Salzpfad“ ist mittlerweile umstritten

Nun ist Gillian Anderson in einer anderen Hauptrolle im Kino zu sehen. In „Der Salzpfad“ spielt sie die Rolle der Raynor Winn, die gemeinsam mit ihrem Mann Moth mehr als unfreiwillig zu einer Wanderung entlang eines mehr als tausend Kilometer langen Küstenweges im Südwesten Englands aufbricht. Das Paar, so die Story, hat auf einmal alles verloren: Beruf, Heim, Erspartes. Und als ob dies nicht genügte, wird bei Moth eine schwere Krankheit festgestellt. Es ist die Geschichte von Raynor Winn und ihrem Mann Moth, ein Überraschungserfolg, der 2018 die Bestsellerlisten stürmte und mittlerweile umstritten ist. Wesentliche Fakten seien verfälscht, heißt es in Zeitungsberichten. Dennoch ist das Buch nun verfilmt worden und Gillian Anderson läuft darin meilenweit gegen die Hoffnungslosigkeit an - Therapie in Wanderstiefeln. „Die Story zeigt, wie widerstandsfähig wir Menschen sind“, sagte die Schauspielerin über ihre Rolle auf dem Münchner Filmfest, wo sie „für ihre Verdienste um die Filmkunst“, mit dem CineMerit Award ausgezeichnet wurde.

Gillian Anderson wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet

Gillian Anderson wurde 1968 in Chicago geboren. Bis sie von der Schauspielerei leben konnte, kellnerte Anderson. Existenzsorgen muss sich das Multitalent, das zuletzt wieder häufiger auf Theaterbühnen stand, längst keine mehr machen. Für ihre Rolle als Special Agent Scully erhielt sie einen Emmy und einen Golden Globe. Auch ihre Rolle als Margaret Thatcher in „The Crown“ wurde für preiswürdig befunden. Anderson lebt mittlerweile in London. In der Coming-of-Age-Netflix-Serie „Sex Education“ spielt sie die Therapeutin und zeigt eine ungewohnte Seite. Sie stellt ihr Comedy-Talent unter Beweis.

Gleichzeitig gilt Gillian Anderson als starke Verfechterin von Frauenrechten, hat mit einer Co-Autorin mehrere Bücher veröffentlicht, etwa über Frauenfantasien. Sie war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Nach ihrer Tochter ist übrigens eine Akte X-Folge genannt: Piper Maru. Diese Serie war wirklich lebensprägend.