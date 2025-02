„Wenn meine Arbeit schlecht zu mir ist, muss sie mich ja hassen“

Herr Dath, Ihr neues Theaterstück trägt den Titel „Deine Arbeit hasst Dich, weil sie dich nicht braucht“. Worum geht es in dem Stück?

DIETMAR DATH: Der Titel vermenschlicht natürlich etwas – dazu neigen wir. Das sieht man an der ganzen Diskussion um Künstliche Intelligenz. Wir versehen auch das, womit wir arbeiten, animistisch mit einer Seele. Wenn meine Arbeit so schlecht zu mir ist, muss sie mich ja hassen. Zunächst geht es einfach darum, dass verschiedene Möglichkeiten des Verhaltens durchgespielt werden. Das ist klassischer Brecht, der sich eine These setzt und sagt, was passiert mit verschiedenen Leuten, die verschiedene soziale und psychologische Standpunkte in bestimmten Situationen einnehmen.

