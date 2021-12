Was ist fair? Autoren streiten mit Büchereien um die E-Book-Ausleihe

Plus Autorinnen, Autoren und Verlage protestieren, weil Bibliotheken mehr Möglichkeiten zur E-Book-Ausleihe fordern. Bislang kommen die an Bestseller kaum heran.

Zwischen Autoren, Autorinnen und Verlagen auf der einen Seite und Bibliotheken auf der anderen ist ein Streit entbrannt. Eine große Zahl an deutschen Schriftstellern und Schriftstellerinnen protestiert, dass ihre Bücher digital in Bibliotheken häufig entliehen und gelesen werden.