Kryptokunst setzt Milliarden um: Wie viel Potenzial hat das Phänomen NFT?

Beginnt mit NFTs ein neues Kunstzeitalter oder ist das nur heiße Luft? Finanzexperten fragen sich, wie lang der Boom um Non-Fungible Token dauern wird.

NFT – noch nie davon gehört? Auch nicht „apen“, „minten“ oder „flippen“? Dann sind Sie nicht alleine. Laut einer Umfrage ist dieser neue Boom, der Kunstmarkt und Blockchain-Technologie zusammenbringt, knapp 65 Prozent der Befragten völlig unbekannt. Jeder dritte Interviewte zwischen 16 und 65 Jahren konnte den Begriff NFT einordnen. Und: Sieben Prozent haben sogar schon in NFTs investiert. Der Käufer zahlt auf einer digitalen Plattform mit Kryptowährung wie Bitcoin oder Etherum und erhält dafür eine zertifizierte virtuelle Animation.

Willkommen in der neuen Welt des Metaverse, das neue Formen der Produktion, des Handels, des Besitzes hervorgebracht hat – und auch des Verständnisses von Kunst. Denn der weltweite Boom ist real: Das Handelsvolumen mit NFT steigt massiv. So erreichte das monatliche Transaktionsvolumen auf OpenSea, dem marktführenden Handelsplatz, im Januar ein Rekordhoch von fünf Milliarden US-Dollar. Das Collins Dictionnary hat NFT zum Wort des Jahres 2021 gekürt.

Der große Hype um Kryptokunst: Was sind NFT?

Non-Fungible Token, kurz NFT, haben derzeit Hochkonjunktur auf dem globalen Kunstmarkt. Ein NFT ist kein Besitz, den man in Händen halten kann, sondern ein nicht kopierbares digitales Echtheitszertifikat einer digitalen Datei. Dieser zugrunde liegen können digitale Kunstformen wie das erste jemals geschaffene NFT-Kunstwerk „Quantum“ (2014) von Kevin McCoy, Alte Meister wie Michelangelos „Tondo Doni“ (um 1507), originale Filmdrehbücher wie Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ oder Paul McCartneys Songskript von „Hey Jude“. Im Zweifelsfall beglaubigt das NFT nur einen digitalen Schnipsel, etwa ein Zehntausendstel an Klimts „Kuss“ (1908/09). Das Belvedere in Wien hat das Jugendstilgemälde jüngst in 10.000 hochaufgelöste Ausschnitte zerlegt, in virtuelle Vermögenswerte umgewandelt – also in NFT-Einzelstücke „gemintet“ – und auf der Plattform thekiss.art zur Versteigerung angeboten. Digitale Romantik passend zum Valentinstag bescherte dem Museum realen Geldwert: Am 14. Februar Stand 8 Uhr Morgen hatte das Museum bereits 1.730 NFT-Unikate für je 1.850 Euro verkauft und mit den digitalen Küsschen rund 3,2 Millionen eingenommen.

Bei dem neuen hochspekulativen Megatrend wird schweres Geld auf einem unregulierten Investitionsmarkt im Metaverse (kollektiver virtueller 3D-Raum) verhandelt. Mit NFTs lässt sich auf digitalen Auktionsplattformen mit Kryptowährung alles handeln, was virtuell verfügbar und „sexy für ganz junge Menschen“ ist, so der Kunstökonom Georg Bak. Zielgruppe sind IT-affine Spekulanten, Digital Natives und Millennials, die in Kryptowährungen investieren und neue Kriterien an den Kunsterwerb ansetzen: NFT-Käufer spekulieren auf Objekte mit breitem Publikumseffekt und viralem Potenzial, das gewinnbringend wiederverkauft werden kann. Sogenannte „Art Flipper“ kaufen schnell und möglichst günstig ein, um genauso schnell und möglichst teuer wieder abzustoßen. Der Webdesigner und Unternehmer Fynn Kliemann verglich den Krypto-Markt mit der Goldgräberstimmung im Wilden Westen.

So avancierten NFT zum Spekulationsobjekt

Der junge Markt giert nach Neuem, und die neue Technologie liefert: NFT-Zertifizierung generiert aus einer beliebig reproduzierbaren Datei ein einmaliges Stück, das auf NFT-Plattformen gehandelt wird. Vermittels der Limitierung durch NFTs avancieren diese zum wertvollen Spekulationsobjekt, das aber deswegen nicht folgerichtig wertstabil oder Kunst sein muss, wie etwa die amerikanische „Bored Ape Yacht Club“ (BAYC)-Sammlung. Hierbei handelt es sich um eine Serie von 10.000 digitalen Cartoons eines gelangweilten anthropomorphisierten Affen. Schon zu Jahresbeginn erreichten die Verkäufe dieser NFTs den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar. Die Eintrittskarte in den ‚Super Club der Affen‘ – eine der begehrtesten Communities des Metaverse – ist ein NFT der Kollektion für mindestens 250.000 Dollar. Nomen est omen: Entsprechend dem NFT-Jargon „aped“ man, indem man wie ein Affe (ape) in ein NFT investiert, bei dem man auf Wertsteigerung hofft. Jüngst tauschte der Kölner YouTuber iCrimax seinen blauen Lamborghini gegen das Token eines gelangweilten gelben Affen. Seine Motivation erklärte der Influencer mit dem „größeren Flex“, was heißt: Man könne mehr damit angeben.

Vignesh Sundaresan erklärt seine Kaufentscheidung für das bislang teuerste digitale Kunstwerk im März 2021: „Ich wollte jemanden auswählen, der einen kommerziellen Wert haben kann“. Der indische Krypto-Unternehmer ersteigerte beim Auktionshaus Christie’s für 69,3 Millionen Dollar Beeples „Everydays. The First 5000 Days“, eine 319-Megabyte-Collage aus 5000 einzelnen iPhone-Bildern. Sundaresan, der erklärt „Ich habe kein Haus und kein Auto, ich lebe nur im Metaverse“, hat das erste von einem großen Auktionshaus versteigerte NFT-Kunstwerk komplett in der Kryptowährung Ether bezahlt. Für Galerien und Auktionshäuser ist die Ausstellung im Metaverse ein Weg, neues Publikum anzulocken. Sotheby’s hat in der virtuellen Welt „Decentraland“ eine Niederlassung eröffnet und dort ein NFT für 500.000 Dollar verkauft.

Die NFT kapern jetzt sogar das Online-Spiel Fortnite

Die Serpentine Gallery in London zog dieses Jahr nach und hat ein digitales Museum samt digitalem Auktionshaus für digitale Kunst im Online-Spiel „Fortnite“ gegründet: „Uns geht es darum, Welten zusammenzubringen. Dass zum Beispiel Besuchende aus der Gamewelt ins physische Museum kommen und sich mit dem Kunstpublikum mischen.“ Denn die multisensorielle Erfahrung einer realen Ausstellung kann ein virtueller Besuch nicht ersetzen. Hans Ulrich Obrist, der Leiter der Serpentine Gallery, ist überzeugt: Es werde nicht mehr ein Entweder-oder zwischen physischer und virtueller Kunst geben, sondern ein Sowohl-als-auch.

NFT-Kunst wird von der Krypto-Szene als demokratische und direkte Form des Kunstbetriebs bejubelt, da sie den klassischen Kunsthandel mit seinen Regeln ablöse. Vor allem in der Corona-Pandemie hätten Künstler, die nicht ausstellen oder auftreten können, von NFTs profitiert, sagt der Kunsthistoriker Kolja Reichert. Bei bestimmten NFT-Formen sei denkbar, „dass im Fall von Weiterverkauf Tantiemen fließen und dass jeder, der je in dieses Werk mitinvestiert hat, auch mitverdient“.

Wie wertstabil sind Non Fungible Token wirklich?

Wie nachhaltig der Boom und wie wertstabil die erstandenen Token sind und ob sogar eine neue Vermögensklasse entsteht, darüber zerbrechen sich gerade Privatinvestoren, Auktionshäuser und Bank-Analysten den Kopf. Erst ein Jahr alt, ist die NFT-Technologie als neue Kunstform auch juristisches Neuland mit Grauzonen und Fallstricken, von Cyber-Hacking über die Frage von Besitzrechten und dem Verschwinden von Providern und deren Seiten im World Wide Web.

Wenn man die Rolle eines Künstlers im Reflektieren seiner Zeit versteht, was sagen uns dann verpixelte Digital-Cartoons von Cryptopunks oder gelangweilten Affen als Sensorium unserer Gesellschaft? Ist das Kunst, deren Bankrotterklärung oder nur das Abbild vom Lebensgefühl finanzstarker Krypto-Unternehmer? Da kann es schon vorkommen, dass Digital-Nomaden auf der Suche nach neuen Spekulationsobjekten ihre Kryptokunst-Sammlung fraktionalisieren – und sich auf der Spielwiese des NFT-Handels finanziell selbst zerlegen.