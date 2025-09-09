Sängerin Dionne Warwick verschiebt ihre Konzerttermine in Deutschland

Wenn man so will, verlängert sich die unendliche Karriere der Dionne Warwick um ein weiteres Jahr. Ihre Abschiedstour war geplant, mit Stopps in Berlin, Bremen, Duisburg im Herbst 2025. Noch einmal die Diva live erleben, mit Glitzerkleid und Sinfonieorchester. Doch dann: ein Notfall. Ärzte mussten die 84-Jährige jetzt kurzfristig an den Beinen operieren. „Warwick geht es soweit gut“, meldet ihr Management, und dass alle Termine auf 2026 verschoben sind. Die Sängerin nimmt das hin - und nutzt die Zeit, um zurückzublicken. Letztens, in einer US-Talkshow, erinnerte sie sich an ihren allerersten Auftritt im Fernsehen. 1968: eine junge, schwarze Sängerin tritt ins Licht, mit poppiger Hochsteckfrisur und einer Stimme aus Seide und Soul. Was würde die Dionne von heute der jungen Frau von damals raten? „Ach! Ratschläge geben, davon halte ich Abstand“, sagt Warwick mit einem Haifisch-Lächeln – und rollt dann die Augen: „Die nimmt ja eh wieder niemand an.“ Was pures Understatement ist. Denn viele Popstars haben von ihr gelernt, was Pop bedeutet. Dionne Warwick ist längst so etwas wie die beste Freundin unter den Musikweltstars.

Dionne Warwick ist seit 70 Jahren im Musikgeschäft aktiv

Warwick wurde in die Musik hineingeboren: In New Jersey wuchs sie auf, zum Gospelsound des Chors ihrer Mutter. Durch mehr als 70 Jahre Popgeschichte hat sich Dionne Warwick seitdem gesungen. Laut Chart-Statistik zählt sie zu den 40 erfolgreichsten US-Künstlern – im Zeitraum von 1955 bis 1999. Der Rolling Stone nannte sie die „Pionier-Chanteuse des schwarzen Middle-of-the-Road-Pop“. All der Rummel begann mit ihrem Hit „Walk on by“, einer Liebeskummerhymne mit viel Stolz im Text. Auch das andächtige „I say a little prayer for you“ sang sie zuerst – bevor Aretha Franklin das Lied kaperte. Doch Warwick ist Teamplayerin, trat auch an Franklins Seite auf, mit Michael Jackson, Ray Charles und ihrer eigenen Cousine – Whitney Houston. Das Loblied auf die Freundschaft „That‘s what friends are for“ widmete Warwick ihrem Haus- und Hofkomponist Burt Bacharach, und sang es mit Elton John und Stevie Wonder.

Warwick kündigt neue Konzerttermine in Deutschland an

Warwick gilt als seltenes Exemplar einer nahbaren Diva, die für eine gute Show nichts scheut. Auch Twitter hat sie erobert, mit viel Humor. Als sie erfuhr, dass Leonardo diCaprio keine Frauen datet, die älter als 25 sind, da postete die Seniorin: „Er weiß nicht, was er verpasst“, Zwinkersmiley. Und als 2021 eine Meldung auf Youtube kursierte, Dionne Warwick sei tot, da setzte sich Dionne Warwick an den PC und kommentierte: „Oh no!“ Ihre unendliche Karriere zieht sich nun zumindest bis ins Jahr 2026, mit neuen Terminen auch in Deutschland.