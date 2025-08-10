Viel Hoffnung in der Provinz? Die Oper „Drei Schwestern“ begeistert bei den Salzburger Festspielen

Kann man das so inszenieren? Kann man das genau so proben? Wenn der Arzt Romanytsch besoffen und voller Wucht eine Wanduhr auf den Bühnenboden hier in Salzburgs berühmter Felsenreitschule schmettert, rollt das Zifferblatt mit dem dahinter liegenden Uhrwerk erst ein paar Meter, um dann exakt mit dem Gesicht zum Publikum stehen zu bleiben. Ein jeder kann ablesen, was die Uhr geschlagen hat; ein jeder sieht, wann hier, in der russischen Provinz um 1900, die Zeit stehengeblieben ist. Ein Zufall? Ein Theaterzaubertrick?

Peter Eötvös‘ Oper spielt in Salzburg in einer wüsten Kulisse

Die drei Schwestern werden dazu lamentieren, dass früher, in Moskau, alles besser gewesen war. Dass jetzt, in der Provinz, alles nur träge und unerfüllt sei. Dass sich aber wenigstens morgen ihr Leid für die Menschen, die nach ihnen kommen, in Freude, Güte und Dankbarkeit gegenüber den Altvorderen verwandeln werde. Wenn sie sich mit dieser Hoffnung mal nicht schneiden! Sicher, der Mensch braucht Hoffnung, um weiterleben zu können. Gleichzeitig attestiert und diagnostiziert der Dramatiker und Arzt Anton Tschechow in seinen „Drei Schwestern“: Hoffnung, gar Anspruch ist schwierig, wenn wenig fester Wille vorhanden.

Peter Eötvös (1944 – 2024), der Ungar, hat aus Tschechows Drama gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine Oper geformt. Sie gehört zusammen mit Zimmermanns „Soldaten“ und Reimanns „Lear“ zu den wenigen Nachkriegswerken der Gattung, die ins Repertoire fanden. Und nun haben sie die Salzburger Festspiele neu herausgebracht auf der irrsinnig breiten Felsenreitschule, wo sich ein wohl durch Detonation zerstörter Eisenbahn-Schienenstrang auf geborstenem Beton quer legt. Eine apokalyptische Szene, auch weil genau dort, wo der Schienenstrang in Richtung Moskau auseinandergerissen ist, in einem Intensivbett mit Tropf das Mütterchen Russland vor sich hinkrankt.

Countertöne stehen in „Drei Schwestern“ im Mittelpunkt

Eötvös hat eingegriffen in Tschechows Drama. Hat die Abfolge der aneinander vorbeiredenden Dialoge und konsequenzlosen Monologe in neue Abfolge gebracht. Hat die allgemeine Lethargie aus drei Perspektiven beleuchtet – einmal aus der Sicht Irinas, einmal aus der Sicht Andrejs, dem Bruder der drei Schwestern, einmal aus der Sicht Maschas. Drei „Sequenzen“ über denselben Ort, dieselbe Zeit. Und er hat dazu 100 pausenlose Minuten Musik für zwei Orchester komponiert, ein kleineres vor der Bühne, das vor allem die unerfüllten Protagonisten instrumental beleuchtet, ein größeres hinter der Bühne, das vor allem die dramatischen, chaotischen äußeren Begebenheiten – wie etwa einen Brand in der Stadt – in eine so grelle wie gleichzeitig dankbar zu hörende und eigenständig ersinnte Tonkunst verwandelt.

Des Weiteren hat Eötvös einen für das ausgehende 20. Jahrhundert ungewöhnlichen Kunstkniff angewandt: Als Countertenöre weitgehend noch als Bühnenattraktion und rare Spezies galten, besetzte er vier davon. So dass nun, aber dies nur nebenbei, die Salzburger Festspiele 2025 auch als ein Gipfeltreffen der Countertenöre fungieren. Händels „Giulio Cesare“ braucht (zusätzlich) ebenfalls vier, das Vivaldi-Projekt „Hotel Metamorphosis“ immerhin noch einen weiteren. Eötvös jedenfalls tat es, um die Allgemeingültigkeit des Konflikts in Tschechows Drama zu unterstreichen – unabhängig jeglichen Geschlechts. Langeweile soll gleichsam androgyn sein.

Evgeny Titov inszeniert aus Eötvös Werk eine bittere Komödie

Und so begleiten wir nun Irina (Dennis Orellana), Mascha (besonders stark: Cameron Shahbazi), Olga (Aryeh Nussbaum Cohen), ihre Schwägerin Natascha (Kangmin Justin Kim) sowie Andrej (Jacques Imbrailo) ein Stück ihres Lebenswegs voller Nichtigkeiten, unerfüllter Hoffnungen und ausbleibender Wendungen, während die Haushälterin Anfisa von einer Bass-Wuchtbrumnme gegeben wird (Aleksander Teliga). Das hat gewiss auch surreale Züge, die der Regisseur Evgeny Titov in seiner Regie und im Bühnenbild von Rufus Didwiszus weiter verstärkt: Denn bei aller Melancholie, die all diese wenig Entschlossenen hier auf der Bühne umflort, bieten sie doch eher mehr als weniger exaltierte und affektierte Verhaltensweisen auf. Zusammen genommen zielt das auch in Richtung einer bitteren Komödie. Titov inszeniert die „Drei Schwestern“ symbolistisch-surreal, aber in historistischen Kostümen des Russlands um 1900 (Emma Ryott).

Dass das ganze Unternehmen als ein Guss voller Sogkraft erscheint, voller Begeisterung aufgenommen vom Publikum überdies, dafür darf man verantwortlich machen auch Maxime Pascal am Pult vor dem geboten trennscharf musizierenden Klangforum Wien Orchestra. Es waltete Entscheidendes: Ernst und überzeugter Einsatz für zeitgenössische Musik.