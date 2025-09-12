Pink vor Glück: Ed Sheerans neues Album "Play"

Pink ist die alles überstrahlende Farbe von „Play“, Ed Sheerans achtem Album. Das Cover selbst ist so rosa, dass man kurz stutzig wird, ob die Deutsche Telekom nicht geschäftlich irgendwie mit drinsteckt, und auch die das Album begleitende Merchandising-Kollektion setzt einen radikalen rosaroten Schwerpunkt. Besonders knallig ist der pinke Hoodie geraten, den Sheeran gerade selbst gern trägt.

Man muss also noch keine Note von „Play“ (Atlantic/Warner) gehört haben, um grob zu wissen, wo der Hase hinläuft. Nämlich mitten rein ins pralle, bunte, plakative Leben. Technicolor-Pop nennt das die Plattenfirma. Man könnte auch sagen, Ed Sheeran, mittlerweile 34 Jahre alt und beinahe schon sein halbes Leben lang ein Superstar, habe seine Ein-Mann-Coldplay-Werdung mit diesen 13 neuen Songs nun erfolgreich abgeschlossen. Nach den zwei melancholischen und musikalisch jeder Farbe beraubten Vorgängeralben „-“ und „Autumn Variations“, auf denen der Engländer den Tod seines besten Freundes und die (überwundene) Krebserkrankung seiner Frau zu verarbeiten versuchte, reißt er auf „Play“ wieder die Vorhänge auf.

Auch nach 200 Millionen verkauften Tonträgern noch ehrgeizig

Tatsächlich geht es Ed Sheeran prächtig. Die Familie lebt glücklich auf einem Anwesen in England, die Geschäfte gehen bestens, just beendete er eine triumphale Tournee. Im ersten Stück „Opening“ - erst akustisch-sanft, dann ein wüster Rap im Geiste seines Idols und Kumpels Eminem - macht Ed Sheeran die entsprechende Lebensabschnittsinventur, rappt „I have cried tears at my brother’s grave, I have been shaking hands with my wife’s surgeon“ (Ich habe am Grab meines Bruders geweint, ich habe die Hand des Chirurgen meiner Frau geschüttelt) und stellt zugleich klar, wie verdammt ehrgeizig er auch nach 200 Millionen verkauften Tonträgern noch ist.

Ed Sheeran singt und spielt in einer ganz eigenen Klasse, da kommt kein anderer Pop-Dude der Saison à la Alex Warren oder Benson Boone so schnell ran. Für „Play“ hat er sich aufgemacht in die Welt, das Budget muss man ja auch erst mal haben. Und so war er für „Sapphire“ in Goa und reiste für den Videodreh anschließend noch ordentlich durchs Land, was derb Spaß gemacht haben muss, jedenfalls sieht man den Musiker ständig in Situationen euphorischer Ekstase. Auch der indische Gesangssuperstar Arijit Singh ist in dem lebensfreudigen Lied zu hören. Schon schlau, auf einen Schlag seine Weltoffenheit und seinen Unternehmergeist - Indien ist ein Riesenmarkt der Zukunft - unter Beweis zu stellen. Ähnlich verhält es sich mit „Azizam“, einem fetzigen Song mit persischer Note.

Unerwartete Songs lockern Ed Sheerans „Play“ auf

Nun sind die weltmusikalischen Einflüsse eher niedrig bis maximal wohldosiert, jeder Song auf „Play“ ist immer noch ein Ed-Sheeran-Song. Aber die unerwarteten Sounds lockern die Platte auf und machen Tanzlaune, so auch im indisch-perkussiven und Uptempo-Stück „Symmetry“ oder im bassharten, geradezu ravetauglichen „Don’t Look Down“, einer Zusammenarbeit mit dem englischen House-Produzenten Fred Again.

Allenfalls Solides liefert Ed Sheeran dieses Mal im Balladenfach ab. Im gutbürgerlichen „Old Phone“ findet er ein altes Handy, hört nochmal die Nachrichten verstorbener Kumpels und verflossener Freundinnen. Noch dicker trägt Sheeran in „Slowly“ auf, wo er hilflos vor sich hin greint, bloß weil die Liebste mal für ein paar Tage außer Haus ist. Er hat diesen Hang zum dicken Auftragen, der seinen Liedern nicht immer optimal bekommt. „For Always“ erinnert in allen Aspekten an Shania Twains Romantikwelthit „Always and Forever“, „Camera“ lässt gar Assoziationen an eine dieser sülzigen Nickelback-Powerballaden aufkommen. Etwas überdeutlich tritt zutage, dass Sheeran den Effizienz-Liedermacher-Kollegen James Blunt verehrt und sich als Neunjähriger ausgemalt hat, Sänger in der irischen Boyband Westlife zu sein. Kitsch jedenfalls kann er. Im soft-souligen „The Vow“ verspricht er seiner Cherry das Für-immer-wir-Beide, auch „In Other Words“ empfiehlt sich als weiterer Kandidat für den stetig wachsenden Hochzeitsliederkanon Sheerans.

Und doch, Ed Sheeran bleibt der männliche Koloss des zeitgenössischen Pop. Nach Abschluss der „Mathematics“-Reihe ist „Play“ nur der Auftakt für den nächsten fünfteiligen Albumreigen. „Pause“ ist wohl schon fertig, „Fast Forward“ und „Rewind“ sind noch frei bespielbare Flächen, „Stop“ soll, schätzungsweise 2033, das wahre, finale, ultimative Opus Magnum werden. Bevor dann womöglich alles von vorne beginnt. Ja, sogar für den Todesfall gibt es bereits einen Veröffentlichungsplan. „Eject“ wird posthum erscheinen und eine Art Karriere-Anthologie werden. Kein Witz.