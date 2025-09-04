Neues Buch „Westend“ von Volker Kutscher: Gereon Rath und die Nachkriegszeit in Berlin

Eigentlich ist Schluss, eigentlich hat Volker Kutscher im Herbst 2024 sein Mammutwerk abgeschlossen: Fast 20 Jahre hat Kutscher an seiner Krimi-Reihe um den Kommissar Gereon Rath gearbeitet, die zehn Bände erschienen von 2008 bis 2024. Doch für alle, die neugierig sind, wie die Geschichte von Gereon Rath und Charlotte Ritter nach 1938 verlaufen ist, gibt es nun einen schmalen, reich bebilderten Band mit dem Titel „Westend“, die dritte Koproduktion von Volker Kutscher und der Illustratorin Kat Menschik.

Kutscher schmuggelt seinen Stoff raffiniert durch die Zeiten: Im Vorwort berichtet die wissenschaftliche Hilfskraft M. Kayser am Historische Institut in Köln, im Nachlass des emeritierten Prof. Hans Singer zwei Kassetten aus dem Jahr 1973 gefunden zu haben, die er nun als Transkript der Nachwelt vorlegt. Um sie zu bewahren, und um sich einen Reim darauf zu machen. Denn Prof. Singer hat die beiden Bänder dann doch nicht für seine wissenschaftliche Arbeit über die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit verwendet. Und mit wem hat sich Singer im April und Mai 1973 in einer Berliner Seniorenresidenz im Westend unterhalten? Mit Gereon Rath.

Volker Kutscher und Kat Menschik präsentieren mit „Westend“ das Nachspiel zur Krimireihe

Die aufmerksamen Leserinnen und Leser können Rath schon ein wenig voraus sein, wenn sie bei Singer stutzig werden und sich an Hannah Singer erinnern. Ja, da gibt es eine Verbindung. Aber erst einmal erfährt man natürlich, dass Rath nach dem Weltkrieg wieder aus der USA nach Deutschland zurückgekehrt ist – und wieder als Polizist tätig war im geteilten Berlin. 1948 gab es nicht viele Kollegen, die unbelastet waren. Er wurde gebraucht. Schnell kommt heraus, dass Charlotte Ritter ein zweites Mal geheiratet hat: ihren Ex-Kollegen Wilhelm Böhm. Und so viel soll verraten sein, Charlotte Böhm lebt 1973 ebenfalls noch und spielt auch in „Westend“ eine wichtige Rolle.

„Westend“ liest sich wie ein Theaterstück, ein Kammerspiel, es ist ausschließlich in Dialogen geschrieben. Trotzdem tauchen eine Menge Bilder auf. Mit ihren Illustrationen erzeugt Kat Menschik die Atmosphäre. Als Grundton dominiert das Orange der 1970er Jahre. Man sieht die Kassette mit der Beschriftung „Seniorenheim Westend G Rath 1“. Ein Bild vom Kassettenrekorder mit dem Stabmikrofon. Man kann sich wirklich den Spaß machen, das ITT-Modell im Netz zu suchen, das Menschik als Vorlage gedient hat. Die Grafiken beglaubigen die Fiktion und geben ihr die Dimension. Das zerschossene Berlin. Der Gasbehälter, an dem Tornow seinen Arm verloren hat. Konrad Adenauer.

Auch in „Westend“ gibt es etwas wie eine Ermittlung

Doch Kutscher wäre nicht Kutscher, wenn es nicht auch in „Westend“ eine Ermittlung gäbe. Im Zentrum des Dialogs steht ein mysteriöses Aufeinandertreffen von Sebastian Tornow und Wilhelm Böhm 1953. Und danach ist das Leben von beiden Männern nicht mehr dasselbe. Aber Rath gibt vor, davon nichts zu wissen.

Icon vergrößern Mal sind es ganzseitige Grafiken, die Kat Menschik geschaffen hat, dann ein Puzzle aus Bildern, Szenen und Texten. Foto: Kat Menschik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mal sind es ganzseitige Grafiken, die Kat Menschik geschaffen hat, dann ein Puzzle aus Bildern, Szenen und Texten. Foto: Kat Menschik

Der Intimfeind und Gegenspieler von Gereon Rath hat den Zweiten Weltkrieg also ebenfalls überlebt. Und es ist Tornow gelungen, nicht eingesperrt zu werden, obwohl er ein überzeugter Ober-Nazi war. In Hamburg arbeitet er als Journalist und schreibt unter Pseudonym. Und mit Figuren wie Tornow schafft es Kutscher noch einmal, seinen Leserinnen und Lesern die Zeitgeschichte ins Gedächtnis zu rufen und den Blick dafür zu schärfen. Zwischen den Zeilen geschieht das etwa, wenn von der Polizeiarbeit direkt nach dem Krieg im geteilten Berlin gesprochen wird, wo neue Weltanschauungen aufeinanderprallen: West gegen Ost, Kapitalismus und Demokratie gegen Kommunismus. So ist „Westend“ nicht nur ein Schmuckstück für Bibliophile, sondern auch ein Buch, das man kaum aus der Hand legen kann.

Volker Kutscher, Kat Menschnik: Westend. Galiani, 110 Seiten, 23 Euro