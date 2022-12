Die Rockband Eisbrecher verbreitet beim Adventssingen über zweieinhalb Stunden beste Stimmung - Nach O Tannenbaum und Stille Nacht wirds richtig laut.

Während derzeit deutschlandweit darüber diskutiert wird, welche Wörter man noch sagen darf, interessiert das an diesem Abend keinen Mensch. "Du bist ein Miststück - du bist ein Stück Mist", singen die Konzertbesucherinnen und -besucher in voller Inbrunst. Dass dabei die Frauen die Männer am lautesten ansingen, gibt dem Ganzen noch eine spezielle Note. Der Spaß hat hier ein Ventil gefunden. In Zeiten von etlichen Krisen - Energie, Russland, Klima oder Corona ist es vielleicht mal legitim einfach mal die Sau rauszulassen.

Die Konzerte waren sofort ausverkauft

Im Augsburger Spectrum haben sich dafür zwei gefunden. Die Band Eisbrecher, die erstmals nach über zwei Jahren, hier wieder für Stimmung sorgt und ein Publikum das ausgehungert erscheint. Auch der Chef vom Spectrum Ufuk Aykut strahlt über das ganze Gesicht: "Die beiden Konzerte von Eisbrecher am Wochenende waren innerhalb eines Tages ausverkauft."

Sonst sorgt die Band in größeren Hallen für gute Stimmung - auf das Spectrum ist die Band dennoch stolz. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Aykut weiß, dass die Band mittlerweile locker Hallen mit einem Fassungsvermögen von 8.000 bis 10.000 füllen kann. Aber der Augsburger Frontmann Alex Wesselsky lässt sich sein Heimspiel nicht nehmen und am Schluss des Konzerts "adelt" er auch Aykut: "Ich bin stolz, dass es noch so ein Lokal in meiner Heimatstadt gibt." Eisbrecher lässt sich nicht lumpen. Über zweieinhalb Stunden gibt die Band Gas.

Erst "Stille Nacht", dann bahnt sich der Wahnsinn seine Spur

Ihre Verbundenheit zur Band demonstrieren die Fans mit deren Merchandise. Bereits vor dem Konzert gehen T-Shirts, Alben oder kleine Eisbären weg wie warme Semmeln. Kapitänsmützen haben etliche Fans ohnehin schon auf dem Kopf.

Wie immer beim schon traditionellen Adventssingen wird der erste Teil des Konzerts besinnlich, sarkastisch, witzig oder romantisch. Klappt aber ganz gut, wenn Wesselsky oder Gitarrist Jürgen Plangger die Rockgemeinde animiert und die dann andächtig "O Tannenbaum" oder "Stille Nacht" singen. Klingt zwar ab und zu etwas schräg, kann man aber gerade noch so durchgehen lassen. Als am Ende des ersten Teils Wesselsky den Schlager "Hello Again" von Howard Carpendale ins Mikro haucht, weiß jede und jeder - jetzt ist es mit der Ruhe und der Besinnung vorbei. Es wird um einige Dezibel lauter. Der Wahnsinn bahnt sich seine Spur.

"Verrückt", "Augen unter Null", "Fehler machen Leute", "FAKK" oder "1000 Narben" bringen das Spectrum zum Beben. Absolut gelungen auch die Reminiszenz an die NDW-Band "Trio." Deren Song "Anna Lassmichrein Lassmichraus" ist noch zusätzlich mit einer Prise Härte garniert, dass einem der Sound nur so um die Ohren fliegt.

Wesselsky ist Showman und Entertainer in einer Person

Auffallend ist die Spielfreude der Band. Das sich Bassist Rupert Keplinger, Schlagzeuger Achim Färber, Gitarrist Jürgen Plangger und Leadgitarrist und Keyboarder Noel Pix dabei ihrem Frontmann Wesselsky unterordnen ist gewollt. Schließlich ist der charismatische Augsburger Sänger das Pfund mit dem Eisbrecher wuchert.

Showman und Entertainer in einer Person. Er zelebriert es, wenn er seinen verschwitzten Schädel mit einem Handtuch abreibt und anschließend den Stofffetzen ins Publikum wirft. "Das darf man jetzt ja wieder", so seine Anspielung auf Corona, dass auch Eisbrecher zwei Jahre zurückgeworfen hat. Wesselsky hatte unserer Redaktion gegenüber schon einmal gesagt, wie sehr er die Live-Auftritte während Corona vermisst hat. Man hat Nachholbedarf. Weiter gehts mit "Nein Danke", "Eiszeit" "Im Guten, im Bösen." "Sturmfahrt" kündigt Wesselsky als Ballade an. Zum Vergleich: Dann wäre auch "Paranoid" von Black Sabbath eine Balllade.

Das Konzert neigt sich dem Ende zu. Eisbrecher spielen ihre besten Mitgröhl-Songs. Dazu gehören ohne Zweifel "Himmel, Arsch und Zwirn" oder "This is deutsch." Dann gehts noch mit "voller Kraft voraus", mit "Was ist hier los" will Wesselsy noch zum Nachdenken animieren, ehe der wilde Ritt mit "Miststück" beginnt. Als die Fans trotzdem keine Ruhe geben schließt Eisbrecher schließlich mit der Cover-Version von Falcos "Out of the Dark" das Konzert.

Wie es sich für schneidige Eisbrecher gehört, singt zum Abschied noch einmal Deutschlands berühmtester Seemann. Freddy Quinns "Junge, komm bald wieder", dröhnt aus der Konserve. Die fünf Herrschaften verneigen sich - Ja, Jungs kommt wieder - Gerne.