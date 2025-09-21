Premiere beim Ellinor Holland Kunstpreis in Landsberg

Im Rahmen der Langen Kunstnacht in Landsberg ist der Ellinor Holland Kunstpreis verliehen worden. 15 Jahre nach der ersten Verleihung gab es eine Premiere, denn erstmals wurden zwei Kunstschaffende mit dem 2000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet: der international bekannte Maler Sandro Kopp und die Ballettlehrerin und Tänzerin Beatrix Klein.

„Die Beziehung beider Künstler zu Landsberg ist unterschiedlich“, sagte die Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Andrea Kümpfbeck, in ihrer Laudatio im Landsberger Stadttheater. Während der eine auf der Reise durch die Welt ist, also ein Weltenbürger, der Station in Landsberg macht, präge die andere seit Jahren die Landsberger Kulturszene mit ihrem Charme und ihrem tänzerischen Talent.

Die Ausstellung „Farbwach“ von Sandro Kopp ist noch bis 16. Oktober in Landsberg zu sehen

„Sandro Kopp bereichert die Lange Kunstnacht mit seiner Ausstellung ,Farbwach‘ und Beatrix Klein besticht mit ihrem Engagement in der Ausbildung so vieler begabter Tänzerinnen und Tänzer“, so Andrea Kümpfbeck. Sandro Kopp lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Tilda Swinton, in Schottland. Seine Ausstellung ist noch bis 16. Oktober in der Säulenhalle in Landsberg zu sehen.

Beatrix Klein betreibt seit 38 Jahren ein Tanzstudio in Landsberg. Beeindruckende Einblicke in ihre Arbeit gab es im Rahmenprogramm der Ellinor Holland Preisverleihung. Eine Versteigerung gespendeter Werke verschiedener Künstler vor der Preisverleihung erbrachte 4250 Euro zu Gunsten des Hilfswerks unserer Zeitung, der Kartei der Not.