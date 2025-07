Muss die Biografie von Siegfried Unseld umgeschrieben werden?

Und schon wieder gehen solch leidig Themen los. Was für ein Weltuntergang. Welch ein Ansatz, jetzt ist man gezwungen, ganze Biografien erneut weil angeblich notwendig zu korrigieren. Ohne geht es natürlich weltbewegend nicht. Hat man eigentlich immer noch nicht gegriffen, dass zur damaligen Zeit, in damaliger Situation viele gezwungen waren, in die NSDAP einzutreten, denn ohne Parteibuch wäre eine Ausbildung, ein Fortkommen bzw. eine Karriere nicht möglich gewesen. Und gezwungen bedeutet auch, dass teilweise Zwang angewandt wurde. Aber der heutigen angeblichen Notwendigkeit scheint dies in keiner Weise berücksichtigungsfähig.