Vom „Bear“ zum „Boss“: Jeremy Allen White spielt Bruce Springsteen

Als Schauspieler sollte man auch schweigen können. Jeremy Allen White kann das ganz gut und der Blick in sein zerknautschtes Jungengesicht drückt dann viel mehr aus, als es Worte vermögen: die Zerrissenheit zwischen Anspruch und Möglichkeit, die Verlorenheit der Seele, die Qual des Scheiterns. So war es, als er das Mathegenie Lip Gallagher in „Shameless“ spielte. Erst recht gelang ihm dies als Kochkünstler Carmy Berzatto in der Erfolgsserie „The Bear“ und auch im Kinofilm „Deliver me from Nowhere“ stellt er diese Fähigkeit nun wieder hinreichend unter Beweis.

Jeremy Allen White führte viele Gespräche mit Bruce Springsteen

White spielt darin den jungen Bruce Springsteen, der im eigenen Schlafzimmer das legendäre Album „Nebraska“ aufnimmt. Der Rolle näherte er sich nicht nur mit Gitarren- und Gesangsunterricht, sondern auch in vielen Gesprächen mit dem Rockstar. „Er hat wirklich sehr offen über seine Gefühle dieser Phase gesprochen, mir erklärt, wie sehr er sein Selbstgefühl verloren hatte und wie er versuchte, im Alltag außerhalb seiner Kunst und der Bühne präsent zu sein. Das kam mir vertraut vor“, sagte der Schauspieler in einem Interview. Wie Springsteen habe auch er zu Ruhe und Konzentration durch seine Kunst gefunden.

Die Begeisterung dafür entdeckte der 1991 geborene Sprössling einer New Yorker Theaterfamilie während der Schulzeit, bei der Improvisation eines Gesprächs, bei dem nur einer der beiden Beteiligten redete. White war der Schweigsame. „Das hat sich trotzdem so gut angefühlt, da war so eine Spannung in der Szene, eine völlige Konzentration, dass ich das unbedingt wieder erleben wollte“, erzählte er der Süddeutschen Zeitung.

Mit der TV-Serie „The Bear“ wurde allen bekannt

Whites Karriere nahm durch die Serie „The Bear“ Fahrt auf. Darin verkörpert er einen Gourmetkoch, der nach dem Tod seines Bruders das Familiengeschäft übernehmen muss – ein Imbisslokal in Chicago, ein Sammelbecken für gescheiterte und desillusionierte Menschen, in das Carmy Berzatto nicht nur Freundlichkeit und Humor bringt, sondern auch Ehrgeiz und Erfolg.

Schweigsam gibt sich Jeremy Allen White auch im Bezug auf sein Privatleben. Er hat zwei Töchter mit der Schauspielerin Addison Timlin, mit der er von 2019 bis 2023 verheiratet war. Und er liebt Blumen. Das Internet ist voll von Bildern des Schauspielers mit großen Sträußen im Arm, die er sich sonntags auf einem Bauernmarkt zusammenstellt - der ruhige Ausgleich für das laute Leben als Serien- und Filmstar.