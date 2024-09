Ellinor-Holland-Kunstpreis geht heuer an Ernst Heckelmann

Die frühere Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, Ellinor Holland, war kunstinteressiert und hatte ein Herz für Menschen in Not. Seit 2010 vergibt das Landsberger Tagblatt, eine Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, einen nach ihr benannten Kunstpreis und sammelt im Rahmen der Verleihung Spenden für die Kartei der Not, das von Ellinor Holland gegründete Leserhilfswerk unserer Zeitung. Heuer ging der mit 2000 Euro dotierte Ellinor Holland Kunstpreis an den Maler Ernst Heckelmann.

Ernst Heckelmann lebt in seinem Elternhaus in Dornstetten am Lech. Bekannt ist der 76-Jährige für seine oft großformatigen Bilder alpiner Berglandschaften. Seine Bilder, die im Stil des Action Paintings entstehen, zeigen aber auch Ozeandampfer oder Palmen. „Je älter ich werde, desto mehr sehe ich mich in der Bewegung der neuen Wilden wieder“, sagt er über sich. „Bei Heckelmann bleibt man Hängen, er fasziniert“, heißt es in der Begründung der Jury.

Andrea Kümpfbeck, die Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, überreichte Ernst Heckelmann (links) im Beisein von Landrat Thomas Eichinger den Ellinor Holland Kunstpreis. Foto: Thorsten Jordan

Der Ellinor Holland Kunstpreis wird im Rahmen der Langen Kunstnacht in Landsberg vergeben. Das Landsberger Tagblatt organisierte rund um die Verleihung ein hochwertiges Kunstprogramm mit Tanz und Musik im Stadttheater und eine Versteigerung von Werken früherer Kunstpreisträger im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Dort hielt Landrat Thomas Eichinger die Laudatio auf Ernst Heckelmann und Andrea Kümpfbeck, die Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, überreichte dem Maler den Ellinor Holland Kunstpreis.