Anstich auf dem Cannstatter Wasen - Volksfest beginnt

17 Tage Bier, Brathähnchen, Karusselle und Achterbahnen: Heute beginnt auf dem Cannstatter Wasen das - nach dem Münchner Oktoberfest - zweitgrößte Volksfest der Welt. Den Auftakt des Festtreibens bildet der Fassanstich durch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (16.00 Uhr). Im vergangenen Jahr brauchte der CDU-Politiker vier Schläge, bis das kalte Bier floss - wie viele es in diesem Jahr sein werden, wird mit Spannung erwartet. Für die Landesregierung ist Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Eröffnung dabei.

Bis zum 13. Oktober hoffen rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Gelände am Neckar-Ufer auf gute Geschäfte. Erwartet werden mehr als vier Millionen Besucher. Ob es mehr werden oder weniger, das hängt auch stark vom Wetter ab. Im vergangenen Jahr waren offiziell 4,3 Millionen Menschen gezählt worden.

Nach den jüngsten mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Solingen und München steht in diesem Jahr besonders die Sicherheit der Volksfestbesucher im Fokus. Nach Angaben der Veranstalter sollen die Sicherheitsvorkehrungen aber nicht erhöht werden. Nach Angaben des Innenministeriums sorgen knapp 2.400 Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit. Wie in den vergangenen Jahren sind Taschenkontrollen am Eingang geplant. Zudem setzt die Polizei auf Videoüberwachung.