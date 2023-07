Malmö richtet den Eurovision Song Contest 2024 aus

Der Eurovision Song Contest 2024 findet in Schweden statt: Die südschwedische Stadt Malmö hat den Zuschlag bekommen.

Der Gastgeber für den Eurovision Song Contest 2024 ist das südschwedische Malmö. Das teilte der schwedische Fernsehsender SVT am Freitag mit. Auch, wann es soweit ist, steht fest: Am 7., 9. und 11. Mai 2024 wird der ESC ausgetragen.

Malmö setzte sich im Rennen gegen Stockholm, Göteborg und die Kleinstadt Örnsköldsvik durch. Zuletzt war der ESC vor elf Jahren in Malmö. Es handelt sich bereits um das fünfte Mal in Folge, dass der Eurovision Song Contest nicht in einer Hauptstadt stattfindet.

Der ESC wird für gewöhnlich im Land der Gewinnerin oder des Gewinners des Vorjahres ausgetragen. 2023 gewann die Schwedin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" den 67. Eurovision Song Contest, der in Liverpool stattfand.

