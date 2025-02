Die Künstlerin Esther Irina Pschibul lächelt noch, auch wenn das in diesen Zeiten schwer fällt

Endlich hat sie wieder einen Raum: „Lächle noch“ hält die Künstlerin Esther Irina Pschibul im Titel ironisch fest. Wobei dieses Lächeln erst einmal gegen jede Menge Wut ankämpfen muss. Eine Serie von kleinen Skulpturen schaut den Betrachter im Projektraum Contemporary in der Bergstraße in Göggingen wie ein Wald an, der nur noch aus Stämmen besteht. Pschibul hat Abdrücke des Innenraums ihrer Faust genommen und ihnen dezent Farbe gegeben, um die darin gespeicherte Wut der Künstlerin zu brechen. „Als ich über die Incels in den USA gelesen habe, war es einfach zu viel“, berichtet sie. Unter Incels versteht man Männer, die in Ermangelung einer Frau zölibatär leben. Für ihr Unglück machen sie die modernen, emanzipierten Frauen verantwortlich und ergehen sich digital in Hassergüssen. Aus verbaler Gewalt wird immer wieder auch physische, die digital von anderen Incels gefeiert wird. „Als ich das gelesen habe, war es mir zu viel“, sagt Pschibul. Und gleich auch noch, warum die Skulpturen Farben bekommen haben. „Wut als Wut darzustellen, das geht nicht.“

Optimismus heute klingt falsch

Im Raum von Galerist Andreas Stucken gibt es noch eine zweite Serie kleiner Skulpturen - die traurigen Bäume. Palmen, an denen die Blätter schlaff herabhängen, Baumstämme, die karg und astlos in die Luft ragen. Ein Endzeit-Wald. Und diese Zeichnungen auf Karton, auf einer Leiste knapp über dem Boden präsentiert, man muss in die Hocke gehen, um sie zu sehen: „Alles okay?“ fragt sie dort? „You‘re fine?“ Und hat darunter oder darüber mit präzisem Strich welkende Zimmerpflanzen gesetzt. Ja, der Optimismus in Zeiten von Incels, Klimawandel und Umweltzerstörung hat es schwer, er klingt nach den Patentrezepten der vielen Selbsternannten Online-Coaches. Positiv bleiben, nicht entmutigen lassen, weiter an sich glauben.

Icon Vergrößern Die Künstlerin Esther Irina Pschibul formuliert fast schon trotzig "Lächle" noch im Projektraum Contemporary in Göggingen. Foto: Andreas Stucken Icon Schließen Schließen Die Künstlerin Esther Irina Pschibul formuliert fast schon trotzig "Lächle" noch im Projektraum Contemporary in Göggingen. Foto: Andreas Stucken

Ein großes Stück Stoff rinnt eine Wand herab, ist mit Nadeln festgehalten, wird dadurch geschichtet, zu Wellen verdichtet, läuft in einem Küstenstreifen aus. Stoff, mit dem Pschibul bei ihrer letzten großen Ausstellung im Textilmuseum in Augsburg gearbeitet hat, Stoff, der dort extra für sie gewebt worden ist, mit einem Muster, in dem Pschibul auch etwas wie den digitalen Code sieht, fast unsichtbar, trotzdem alles bestimmend. Hier wird dieser Stoff zum Meer und die Nadeln? Sie können nach Pschibul auch für Menschen stehen. Menschen, die übers Meer kommen wollen, auf Booten, die nie hochseetauglich waren.

Esther Irina Pschibul greift die Themen der Nachrichten auf

Umweltzerstörung, Frauenhass und Migration - Pschibul greift in dieser Serie Themen auf, die die Nachrichten bestimmen, sie bezieht sich auf politische Themen. Doch möchte man da auch meinen, dass die Künstlerin zwischen den Zeilen mit sich und über sich spricht: „Lächle doch“. Fast schon schmerzhaft fällt auf, wie wichtig für Pschibuls Schaffen Räume sind, in denen sie ihr Werk präsentieren kann, ja wie wichtig überhaupt diese öffentlichen Räume für ihren Werkprozess sind. Das eine ist das, was im Atelier stattfindet - dort wird ständig gearbeitet, zum Beispiel auch an menschlichen Skulpturen. Aber sobald ein Raum und eine konkrete Situation auf sie warten, beginnt ein neuer Abschnitt, befragt sich Pschibul selbst, was sie mitbringen kann, wo sie steht, was von Interesse ist, erst dort - in und durch konkrete Ausstellungssituationen - finden Werkserien bei ihr ein Ende, finden andere ihren Anfang. Im Projektraum Contemporary fällt auf, dass da noch sehr viel mehr Fragen rumoren.

Laufzeit von „Lächle noch“ im Projektraum Contemporary (Bergstraße 11 in Gögginen) bis 8. März. Dann findet dort von 14 bis 17 Uhr die Finissage statt. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr. Von der Straße aus ist der Raum aber jederzeit einsehbar.