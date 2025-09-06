Icon Menü
Europäischer Tag der jüdischen Kultur: Die Thora und jüdische Literatur im Augsburger Museum entdecken“

Jüdischen Kultur

Museumsdirektorin Carmen Reichert: „Die jüdische Kultur hat eine Heimat in den Büchern“

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur dreht sich 2025 rund ums Buch. Wie wichtig Schrift und Bücher für das Judentum sind, wird auch in Augsburg erlebbar. Das steht auf dem Programm.
Von Veronika Lintner
    Wie sind die Regeln des Glaubens zu verstehen? Das erklärt eine der wichtigen Schriften des Judentums: der Talmud. Dieses Exemplar hat das Jüdische Museum Augsburg Schwaben 2022 als Schenkung übergeben bekommen hat.
    Wie sind die Regeln des Glaubens zu verstehen? Das erklärt eine der wichtigen Schriften des Judentums: der Talmud. Dieses Exemplar hat das Jüdische Museum Augsburg Schwaben 2022 als Schenkung übergeben bekommen hat. Foto: Ilya Kotoff

    Welche Rolle das Buch im Judentum spielt, das zeigt das Jüdische Museum in Augsburg mit einem prachtvollen Ausstellungsstück: Eine Rolle, mit Krone obenauf, einem purpurnen Mantel rundherum und in ihm liegt – die heilige Schrift. Gottes Wort, dem Glauben nach. „Unsere Dauerausstellung beginnt mit einer Thorarolle. Die Thora steht ganz am Anfang von allem, und auch jeder Führung hier“, erklärt Carmen Reichert, die Direktorin des Museums. Zum jüdischen Gottesdienst, in Gemeinden rund um die Welt, rollt der Rabbiner solch eine Thora aus, um aus ihr zu lesen. Und von Schrift und Glaube, Buchkultur und Judentum, will Carmen Reichert den Museumsbesuchern erzählen – am Sonntag, dem 14. September. Dann feiert das Museum den Europäischen Tag der jüdischen Kultur.

